Sad je pravi trenutak da se riješite minusa na računu, ali i zadužite: Presudno je da jedno imate na umu

Fina je objavila broj građana u blokadi s posljednjim danom ožujka. Računi više od 211.000 građana bili su u blokadi s glavnicom duga od dvije milijarde i 840 milijuna eura. Uz njih u blokadi je bilo i 14.000 poslovnih subjekata s dugom većim od 728 milijuna eura.

Unatoč ovakvim podacim o blokiranim građanima, njihov se broj u odnosu na mjesec prije, ali i na isto razdoblje prošle godine, smanjuje.

Dok broj blokiranih građana pada, istovremeno broj zaduženih raste. Zbog povoljnih kamata u tijeku je prava pomama za gotovinskim kreditima.

Ekonomska teorija kaže - kad su građani optimistični, zadužuju se. U Hrvatskoj iz mjeseca u mjesec krediti bujaju pa ispada da Hrvati trenutno pucaju od optimizma. U teoriji.

Statistike su neumoljive. Gotovinski krediti kućanstvima strelovito rastu. U zadnjih 14 mjeseci porasli su za više od 900 milijuna eura. Samo u veljači za 100.

"Rast gotovinskih kredita - zadnji podatak je 12,5 posto, tumačimo optimizmom potrošača na tržištu, rastom plaća, rast BDP-a. Dakle, sve u Hrvatskoj raste, potrošnja raste, pa onda logično raste i potrošačko kreditiranje", kaže Tamara Perko iz Hrvatske udruga banaka.

A rastu i kamate.

"Dobre kamatne stope kod gotovinskih kredita sada trebamo tražiti između pet i šest posto", rekao je Vjeko Peretić, kreditni posrednik.

Ako vam se to čini puno, promislite još jednom.

"To je zapravo jako dobro s obzirom na to da je to tek malo više od inflacije koja nas trenutno pritišće tako da je gotovinski kredit s pet posto ili šest posto, a inflacija je četiri, zapravo jako dobra ponuda", dodaje Peretić.

Ponude za regulaciju minusa na računima još lani su štedišama poslale banke. Dio je to njihova dogovora s Vladom oko rješavanja problema takozvanih prešutnih prekoračenja. Rok za odgovor istječe za dva mjeseca - 30. lipnja.

"Još 30 dana minimalno prije isteka tog roka će klijent dobiti ponudu da ugovori nekakav podsjetnik, a ako ne ugovori dopušteno prekoračenje, onda će mu se ponuditi otplata prešutnog prekoračenja u najmanje 12 mjesečnih obroka", pojasnila je Perko.

Dobar je trenutak tako i da se rješite minusa, ali i zadužite, no uz važnu napomenu - lakomisleni kredit danas lako se već sutra pretvori u neriješivi minus.

