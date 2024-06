Napokon kišobrane možemo ostaviti doma: Detalje o vremenu do kraja tjedna otkriva Nikola Vikić-Topić

Nad nama je zavladalo veliko polje anticiklone. Tlak zraka je u porastu što nam je donijelo stabilizaciju. Sa zapada nam se u isto vrijeme polako priblIžava jedna hladna fronta, međutim ona će zapeti nad Alpama i tamo će stacionirati nekoliko dana, donositi pljuskove, dok će kod nas ostati većinom sunčano uz osjetan porast temperature.



Od jutra će u četvrtak biti sunčano, u većini zemlje i potpuno vedro. Samo rijetko može biti malo magle u ranim jutarnjim satima, između 4 i 7, uglavnom uz Savu i Dravu te u Lici. Vjetar će posvuda biti slab, na obali ujutro malo burina, a zatim, nakon 10 sati, maestral. Temperatura, ona najniža, od 10 do 14 na kopnu te od 17 do 19 na Jadranu. No, posvuda će brzo rasti.



Poslijepodne će tako biti vruće. U središnjoj Hrvatskoj do 28, 29 Celzijevih stupnjeva, nekoliko više nego danas. I dalje ostaje sunčano, ali za razliku od jutra, uz malo oblaka. To će biti onaj dnevni razvoj na sunčan i vruć dan. Iz pokojeg takvog oblaka može i pljusnuti, osobito uz granicu sa Slovenijom. Ipak, takvi će pljuskovi sutra biti rijetki i kratkotrajni.



Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Sunčano i vruće. Između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Uz to, postoji malena mogućnost za poneki kratak pljusak, ponajprije oko požeškog gorja. Vjetar će biti slab, jugoistočni.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici pretežno sunčano. Nakon vedrog jutra, popodne će biti malo oblaka te postoji i mala vjerojatnost za kratkotrajan pljusak, ponajprije u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre.

Na obali će puhati slab do umjeren maestral. Najviša temperatura 26 - 27, samo u višem gorju, malo niža, primjerice u Delnicama će biti oko 24.



U Dalmaciji će i drugi dio dana biti pretežno vedar, uz obilje sunca. Treba zatp pripaziti na vrlo visok UV indeks. Ovdje će biti najviši u cijeloj Hrvatskoj. Maksimalna temperatura, između 26 i 30, dakle pomalo vruće, ali olakšavat će slab do umjeren maestral koji će zapuhati već prijepodne.



Temperatura mora je već relativno ugodna, između 21 i 23 Celzijeva stupnja. A sljedećih će dana s temperaturom zraka još rasti. Tako bismo već sljedeći tjedan mogli imati i prvu 25-icu.

Vrijeme naredna tri dana

Za vikend u unutrašnjosti sunčano i vruće. Rijetko uz poneki pljusak. Veća mogućnost za njih je u Gorskom kotaru, Lici, oko Požeškog gorja te općenito u gorskim predjelima, no gdje god bili bit će će kratkotrajni tako da nije potrebno zbog njih otkazivati izlete i planove, već samo malo prilagoditi opremu. Temperatura će ovih dana biti oko 30, a vjetar slab.



I na moru sunčan i vruć vikend. S time da je ovdje vjerojatnost za pljuskove još manja. Mogući su ponajprije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije u popodnevnim satima.

Što se tiče vjetra, u petak i subotu, ujutro će puhati burin, a zatim od sredine dana maestral, što je tipična stabilna situacija koju će pratiti rast temperature. Ona će biti oko 19 noću te oko 29 danju. Zatim u nedjelju okreće na jugo.

U svakom slučaju, nakon dugo vremena, spojit ćemo nekoliko dana koji će u većini zemlje biti suhi. Samo su rijetko mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u gorskim predjelima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Ti su pljuskovi rezervirani za poslijepodnevne sate, i tamo gdje ih bude, neće dugo trajati. Temperatura će biti oko 30, u mnogim krajevima to će biti prve tridesetice ove godine.

