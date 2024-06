Trebamo li se protiv tuče braniti generatorima, pitaju se mnogi, no podaci ne lažu: "Kad smo počeli raditi s njma, šteta je bila tri i pol puta manja"

"Ispraznil mi se plin Bože moj, ali posljednji sam ga put upalio prije dva dana", kaže predsjednik udruge raketara Josip Salatko.

Iz DHMZ-a kažu, da bi na zagorskom području i dalje mogla pasti tuča.

"Ne samo da nije funkcionalno nego može biti još više štete", tvrdi ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler.

Meteorolog Ivan Čačić s time se slaže.

"Možemo pobuditi još veće zrno tuče", objašnjava.

No, Salatko ima odgovor za meteorologe.

"Zar bi Europa radila protugradnu obranu da to šteti? Sve europske zemlje imaju obranu od tuče", kaže i prima se za glavu.

"Ove razgovore imamo već dulji niz godina u Hrvatskoj", kaže Guttler.

Rakete se više ne ispaljuju, no srebro jodid Zakon o obrani od tuče još uvijek propisuje, a Salatko dodaje da u njegovom selu tuče nije bilo otkako on radi, 19 godina.

Susjedi se s time slažu.

"Svi se slažemo da on brani nas i da se to mora obnoviti kak je nekad bilo te rakete", kažu. Iz DHMZ-a pak odgovorajaju kako to nije nikakav dokaz da rakete djeluju.

"Ova zemlja zapravo onda ne treba meteorologe, dovoljno je da dovedemo ljude koji to znaju", kaže meteorolog Čačić.

Ministar poljoprivrede Josip Dabro zna ljude koji znaju.



"Mislim da treba više slušati poljoprivredne proizvođače. Ja sam uvijek za poljoprivrednog proizvođača i koliko god to bilo teško, izlazit im u susret, koliko god to bilo izvan okvira zadanoga, ja sam uvijek za poljoprivrednog proizvođača, za seljaka, jer bez krave i krmače nema poljoprivrede", kaže ministar.



"Nažalost poljoprivreda je tvornica na otvorenom kao što agronomi znaju reći. Deset godina imali smo ili s tučom ili s mrazom problema. Nadam se da ćemo u sljedećim godinama imati manje problema na tom nekom manjem području", kaže ravnatej DHMZ-a.



"Guttler, pa dajte gdje ste vi polagali zemljopis? Ja imam dvije srednje škole pa malo mi je zemljopis jača strana, a plus toga honorarno se bavim meteorologijom", hvali se Salatko.

Susjedi pritom kažu kako vjeruju da ih predsjednik raketara brani od tuče.

"Tu oblak nas nekak obilazi", "Susjed ima regenerator protiv tuče ja mislim da on nas čuva", kažu susjedi.



A Salatko dodaje "za razliku od ravnatelja koji nije ni sekunde proveo u obrani od tuče pa ne može ništa pričati, barem ne bi smio".

Obrana pomoću aviogeneratora

Inovator sustava aktivne obrane od leda pomoću aviogeneratora, Davor Kezić, prije 20 je godina izumio i napravio pokusni generator koji se i danas koristi u nekim zemljama Europe.

S inovatorom, ali i pilotom zrakoplova kojim su Slavoniju branili od tuče, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Aviogenerator se koristio od 2005. do 2011. Rezultate je prokomentirao pilot u mirovini Milan Tominac.

"Prije početka djelovanja generatora, prema županijskim podacima, šteta je bila preko 50 milijuna kuna. Prve godine kad smo počeli raditi s generatorima, šteta je bila oko 12 milijuna. Znači, radi se o smanjenju štete većem od tri i pol puta", rekao je.

Izumitelj Davor Kezić rekao je kako njegove aviogeneratore koriste danas i druge zemlje.

"Ovu obranu od tuče, koliko znam, koriste Amerika, Kanada, Rusija, Kina, Argentina, Francuska, Italija, Španjolska, Švicarska, Austrija, Srbija...

Generator radi na principu mlaznog motora s time što je gorivo utopljeno srebrojodida. U ispušnim plinovima tog motora, odnosno generatora, nalaze se čestice koje koristimo za branu od tuče", objasnio je Kezić.

"Na mjestu koje treba obraniti od tuče postavljamo generator koji producira čestice koje počnu prijevremeno kristalizaciju unutar oblaka. Granule se otope ili budu sasvim sitne kada stignu do zemlje i do usjeva i praktički nema štete", dodao je.

Komentirao je stav struke da prava zaštita od tuče ne postoji.

"Donekle su i u pravu, no statistički pokazatleji kažu nešto drugo", rekao je izumitelj Kezić.

