Mesić iznenadio izjavom o Bleiburgu i Jasenovcu: "Samo slijepac može negirati genocid nad Srbima"

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić osvrnuo se na nedavno obilježenu komemoraciju povodom 80. obljetnice proboja zatočenika iz koncentracijskog logora u Jasenovcu.

"Jasenovačka komemoracija pretvorena je u jednu pristojnu literarnu, odnosno religioznu manifestaciju, gdje se podsjeća i na one koji su činili zločine, kao i na njihove nevine žrtve – i to je to", rekao je Mesić u intervjuu za portal Novosti.

"Ne vidim ulogu države, osim što je dozvolila da se na takav način obilježava najveća tragedija na našim prostorima, i to od samog formiranja muzeja kad su iz muzejske zbirke izbacili maljeve i noževe kojima su ubijane žrtve. Tadašnji autori taj su svoj postupak objašnjavali riječima kako navodno nije dobro da mala djeca vide tu brutalnost ubijanja, te užase", dodao je.

Nastavio je rekavši da su mladi ostali uskraćeni za okrutnu istinu naših predaka što je dovelo do toga da danas uzvikuju ustaški pozdrav.

"Mladi moraju znati tu strašnu istinu, a moraju znati da u NDH nije postojao samo jedan koncentracijski logor, Jasenovac, nego je postojalo i Jadovno, koji čak nije bio logor okružen žicom, već čisto gubilište, postojali su dječji logor Sisak, Jastrebarsko, logor Danica, Stara Gradiška...", objasnio je bivši predsjednik.

Kazao je i da je pokušaj izjednačavanja i dovođenja u bliski kontekst Bleiburga i Jasenovca radi besramna revizija.

"U Bleiburgu je poginulo samo 13 zločinačkih, neprijateljskih vojnika koji su krenuli u proboj jer su znali da će odgovarati za svoje krvave zločine", rekao je Mesić.

Rekao je i kako je Bleiburg bio samo kapitulacija kvislinške vojske koja je bila na strani fašizma.

"I to s najvećim opterećenjima brutalnih, ratnih, ustaških zločina koje ljudski um teško može pojmiti, pri čemu svakako ne negiram zločine osvete, pa i masovne, kakvih je bilo praktično u svim do tada okupiranim zemljama Europe", nastavio je.

Mesić je u intervjuu rekao i da je uvjeren da se događa negacija genocida.

"Nespominjanje Holokausta i genocida nad Srbima ne smeta samo onima koji promoviraju neoustašku politiku. Samo slijepac može negirati genocid nad Srbima", rekao je i nastavio.

"Ako je bilo organizirano nekoliko koncentracijskih logora, ako su poubijana cijela sela, očišćeni cijeli prostori i ako to nije genocid, uz to kad doglavnik ustaškog pokreta Mile Budak iznese politički dekret: 'trećinu pobiti, trećinu raseliti, trećinu prekrstiti', ako to nije genocid, ne znam što je", zaključio je.

Što je Mesić prije govorio?

Mesićeve tvrdnje iznesene u ovom intervjuu razlikuju se od njegovih prethodnih izjava, posebice onih tijekom govora u Australiji 1992. godine kada je hvalio ustaški režim.

"Mi nemamo razloga nikome se ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata – ajde idite kleknuti u Jasenovac, kleknite ovdje. Mi nemamo pred kim šta klečati. U Drugom svjetskom ratu, vidite, Hrvati su dva puta pobijedili i mi se nemamo razloga nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata - ajde idite kleknuti u Jasenovac, kleknite ovdje... Mi nemamo pred kim što klečati", govorio je Mesić prije 33 godine u govoru koji je izazvao burnu reakciju javnosti.

Mesić se kasnije opravdavao i govorio da je tijekom tog govora pokušavao napraviti nešto posve drugo.

"Napravio sam svojevrsnu verbalnu akrobatiku, pokušavajući onima koji su me slušali reći ono što su htjeli čuti, a pri tome ipak na neki način ostati i pri svojim uvjerenjima", rekao je 2006. godine nakon što je snimka iz Australije postala poznata široj javnosti.