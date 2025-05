U četvrtak je, tijekom drugog dana konklave, izabran papa Lav XIV.

Izbor novog pape u studiju Dnevnika Nove TV prokomentirao je mons. Vladimir Dugalić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

"Emotivno sam to doživio. Izbor pape nije običan događaj nego uistinu ima značenje za cijelu Crkvu. Od pogreba pape Franje pa sve do izbora novog pape osjetilo se da je Crkva bez oca. Nešto je nedostajalo. I upravo će joj ovo vratiti čvrstoću i stabilnost", rekao je Dugalić.

Papa Lav XIV. vjernike je pozdravio s "Mir s vama", a naglasio je i da želi graditi mostove. Dugalić smatra da će on biti papa zajedništva i dijaloga koji će donositi nadu.

Osvrnuo se i na moguće buduće poteze novog pape. "Postavio sam si jedno zanimljivo pitanje. Novi papa je došao iz Franjinih krugova i krugova njegovih bliskih suradnika. Zašto onda nije uzeo ime papa Franjo II.? Ne uzima ga jer on želi nastaviti Franjinom putanjom, ali želi i unijeti nešto novo. Umjesto toga on uzima ime Lav", rekao je Dugalić te nadodao da i to nosi posebnu simboliku.

Objasnio je da svaki papa na početku svog pontifikata izdaje encikliku ili pobudnicu u kojoj daje smjernice svog pontifikata. "Vjerojatno ćemo za koji mjesec moći dobiti prvi dokument Lava XIV.", rekao je.

"Papa Franjo pokrenuo je puno procesa, ali je stao na pola puta. Mislim da će primarna zadaća novog pape biti da te procese zaokruži i kroz vjeru pruži novu nadu", zaključio je.

Više detalja pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.