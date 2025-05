267. poglavar Katoličke crkve odabrao je ime Lav XIV. A kao Lava - tako će ga se spominjati i u Euharistijskoj molitvi prema odluci zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, koji je za Dnevnik Nove TV govorio o svom poznanstvu s papom.

"Poznajem ga kroz rad u Dikasteriju, i obično kad se u Dikasteriju radi, raspravlja se o različitim temama, ali ga susrećete i u pauzama pa vidite kakav je čovjek. Vrlo je zanimljiva osoba, osoba koja se zna našaliti, zna opustiti situaciju, ali isto tako kad treba raditi vrlo je ozbiljan i savjestan. Moram priznati, ono što me najviše dojmilo kod njega je što je vrlo tih, ali kad treba i što treba, nema puno viška riječi, nego kaže što je u tom trenutku i za tu situaciju najbolje", ispričao je Kutleša.

Kutleša je rekao da su katolici u Hrvatskoj bili ponosni što je novi papa izabran upravo na rođendan Alozija Stepinca. "Mi i tu iščitavamo jednu poruku koju Bog šalje, ja bih rekao i blaženi Alojzije Stepinac. Ja vjerujem da je Bog sve one molitve koje smo toliko godina upućivali uslišio".

Kardinal Prevost je trebao iduće godine posjetiti Zagreb. "Mi smo ga pozvali i on je vrlo rado prihvatio taj poziv, ali sad je sasvim drugačije, on je državnik, treba sve uređivati s državom, različitim protokolima, kako državnim, tako i vatikanskim, ali ja vjerujem da će se to ostvariti u što kraćem roku", nadodao je Kutleša.

