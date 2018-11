Vrijeme će se u srijedu smirivati, očekujte oblake, a ponegdje i kišu. Tmurno i oblačno će ostati do kraja tjedna.

Vrijeme je tijekom utorka bilo uzrok mnogih problema diljem zemlje, a osobito na južnom Jadranu gdje je u nekim gradovima palo rekordno mnogo kiše i to uz jaku grmljavinu u kombinaciji s jakim i olujnim udarima juga.

U većini središnjih krajeva nakon jutarnjeg snijega i hladnoće, padala je kiša i cijeli dan je bilo tmurno i oblačno kako će nam ostati više manje do kraja tjedna.



Ciklona koja nam je donijela kišu, snijeg, jak vjetar i ostale probleme u srijedu će se pomaknuti istočnije od nas, a na vrijeme će utjecati polje visokog tlaka zraka



U takvoj opet stabilnoj vremenskoj situaciji čeka jutro u kopnenim krajevima oblačno i tmurno uz čestu maglu ili sumaglicu, a povremeno će padati i rosulja ili slaba kiša. U gorju može pasti još i malo snijega. Na Jadranu slaba kiša na sjevernom i grmljavinski pljuskovi na južnom dijelu



Cijeli dan vrijeme se neće previše mijenjati - ostat će oblačno uz povremenu rosulju, a temperatura između 3 i najviše 6 stupnjeva.



Istočni dio također oblačan. Povremeno će, osobito na krajenjm istoku, biti slabe kiše ili rosulje, a najviša temperatura između 3 i 6



Na Jadranu sutra više sunca, malo toplije i uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Lijep dan u usporedbi s gorskim krajevima gdje će ostati oblačno i tmurno uz sumaglicu, rosulju ili slabu kišu

Vrijeme će se smirivati i na južnom dijelu. Iako će i poslijepodne biti povremene kiše, prestat će grmljavinski pljuskovi, a jugo će okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura između 14 i 17 stupnjeva



Do petka kako se čini nećemo vidjeti sunca - čeka nas uglavnom tmurno, oblačno i uz povremenu rosulju. U subotu će zapuhati južni i jugoistočni vjetar pa će biti i malo toplije



Na jadranu djelomice sunčano do subote kad će opet zapuhati jako do olujno jugo uz koje će opet biti kiše i pljuskova.



Čeka nas smirivanje vremena - još samo sutra kiša i pljuskovi na južnom Jadranu, a u unutrašnjosti uglavnom tmurno i oblačno