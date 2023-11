Jeziva svjedočanstva vozača ZET-a, zbog stresa daju otkaze: "Vozimo neispravnih kočnica, zna se dogoditi da autobus sam doda gas..."

"Zimi konstantno vozimo na ljetnim gumama, vozimo neispravnih kočnica, neispravne klime, zna doći da autobus sam da gas i to ne možete spriječiti, onda se desi da u nešto udarite", rekao je bivši vozač autobusa Stipo Jeleč i dodao da smatra da je stanje alarmantno.

Jer u takvim se uvjetima u pojedinim gradskim autobusima voze Zagrepčani, a među njima i djeca. Rasparane i ćelave gume, unutrašnjost koja se raspada i prokišnjava.

Zato je Stipo u 56. godini odlučio dati otkaz. Od četvrtka vozi bus u Sloveniji. Kaže, ovdje je svaki dan dolazio s grčem na posao.

"Znale su mi kočnice blokirati i onda kažu te probajte rikverc da popuste pa nastavite tako voziti. Najgore mi je bilo kad sam proklizao s autobusom, snijeg je padao, ljetne gume su bile na autobusu, išao sam 50 do 100 metara klizeći", istaknuo je Jelač.

Pročitajte i ovo Aktualna tema Je li država jednaka prema svim poreznim dužnicima? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV

Ista situacija s tramvajima. Dokument pokazuje da se dnevno više njih povuče iz prometa: od toga da ne radi signalizacija, kočnice do toga da blokira.

"Tramvaj se sam ugasi, zakoči se i to je to, mora doći vučna služba imao sam par situacija mogu reći da je jako ružan osjećaj", ispričao je Juraj Bogdan Januš, bivši vozač tramvaja.

Zato je prije mjesec dana i on odlučio dati otkaz. Bio je vozač tramvaja pet godina.

"Dođete i ne znate uopće hoće vam tramvaj izdržati do kraja smjene pogotovo kad je neki stari tramvaj. Uvijek sam bio na iglama, uvijek mi je bilo u podsvijesti krenut ću ranije kočiti ako nedaj Bože bude nešto da mogu na vrijeme reagirati", napomenuo je Bogdan Januš.

Iz Grada u pisanom odgovoru poručuju da su sva vozila tehnički isprvana i sigurna te da se redovito servisiraju, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

"Recimo, danas sam išao i morao sam se dignuti, nisam mogao sjediti jer je treslo. Jesu li krive gume ili cesta, ali nešto je krivo, ali trese lagani potres mozga dobijem hahah", rekao je Ivan.

"Budući da je to staro onda se bojim da bi se ipak moglo nešto desiti", poručila je Željka. "Opasno je u svakom slučaju. Bilo bi lijepo da imamo sigurnija vozna sredstva radi djece najviše", dodala je Sonja.

Snimke je Dnevniku Nove TV ustupio predsjednik Sindikata radnika. ZET-ov hangar za servis tramvaja izgleda kao iz horor filmova. Ovo jezivo mjesto inspekcija je već jednom zatvorila. Kod jače kiše, sve je pod vodom pa čak i struja.

Stravično da je ovo nečije radno mjesto.

"Očito je da je nesrazmjer s onime što Grad tvrdi i onime što doživljavaju vozači na terenu", javila se uživo Ćorić.

"Ne, nije točno da su vozila tehnički ispravna. Vozila i dalje ostaju bez kočnih sustava na tramvajima, autobusi na tehničkim pregledima padaju nekoliko puta. Konstantno se povlače radi istih kvarova, čak i neki kvarovi koji su postojali prije su trenutno izbrisani kao kvarovi, a prije su se vodili kao kvarovi", poručio je Neven Brnjas, Sindikat radnika ZET-a.

Pročitajte i ovo Okršaj u Sarajevu Nasilje bandi iz Švedske prelilo se i na ulice BiH: Stručnjak za Dnevnik Nove TV - "Ovakve su se pucnjave dogodile i u Turskoj"

Na pitanje reporterke osjeća li se sigurno kad se njegova obitelj vozi u javnom prijevozu Brnjas je odgovorio: "Ne, zato što sad ni skretnice ne rade i imamo dosta ozlijeđenih vozača zbog neispravnosti skretničkih sustava i pogotovo taj kočioni sustav na koji sam ja posebno osjetljiv. Podnosio sam i prijave protiv ZET-a zbog otkazivanja kočnih sustava jer ovo nije prijavljivao jedan vozač, već stotine vozača prijavljuje i povlače tramvaje zbog kočnih sustava."

"Vozači ne pristaju voziti takva vozila, oni kad uoče takav opasni kvar oni ga povlače. Nemojte zaboraviti da ste vi u prometu u vožnji i sad zamislite da vam kočnice otkažu. To nisu igre, to je promet tu ljudi stradavaju", dodao je i objasnio da kvarovi ovise o mjesecu. Nekad se pokvare dva do tri puta mjesečno, a nekad ni jednom te da se to stalno ponavlja.

Polovni tramvaji iz Njemačke

"Ti tramvaji po starosti, kad pogledate naše tramvaje, oni imaju po tri milijuna kilometara, možete si misliti tri milijuna kilometara. Može li taj tramvaj biti dobar ako ima toliku kilometražu, mislim sami neka ljudi procjene. Automobili imaju po 220 tisuća pa se ljudi križaju, a kamoli tri milijuna", kazao je Brnjas.

"Gradonačelnik kao i Milan Bandić okreće glavu od problema ZET-a i problemi su sve veći i veći i to se jednostavno mora početi rješavati jer to ne može dugo trajati", napomenuo je.

"Polovna vozila koja stižu iz njemačke nemaju ni klimu tako da toliko o toj modernizaciji koju najavljuje Tomislav Tomašević", zaključila je reporterka.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.