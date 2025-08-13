Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
umirovljenici u problemima

"Ako pokrenem novi izračun mirovine, bila bi manja 20 do 30 posto"

Piše Hina, 13. kolovoza 2025. @ 14:06 komentari
Stranka umirovljenika press
Stranka umirovljenika press Foto: Damjan Tadic/Cropix
Stranka umirovljenika traži da se mirovinski sustav bolje uredi, da bude transparentan i da više ne postoje raskoraci u pravima.
Najčitanije
  1. Ljudski lanac
    TRAGEDIJA U ITALIJI

    Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
  2. Ilustracija
    KOBNE POSLJEDICE

    Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
  3. Beba, ilustracija
    pronađena u subotu

    Policija objavila tko je osumnjičen za ubojstvo bebe na jugu Hrvatske

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Samit europskih čelnika uoči sastanka Trumpa i Putina u petak
Iz minute u minutu
Održan sastanak europskih čelnika: Poznato što će biti prvi Trumpov potez nakon razgovora s Putinom
Helikopterom HRZ-a srce za transplantaciju stiglo iz Zadra u Zagreb
Još jedna uspješna akcija
FOTO Helikopter ratnog zrakoplovstva prevezao srce za transplantaciju iz Zadra u Zagreb
Dva požara na području Barbana i Žminja stavljena pod nadzorom
Zahvatio šumu
FOTO Dva požara u Istri, kanaderi u akciji: "Najveći problem je vjetar i nepristupačan teren"
Kod stranih državljana blizu Iloka pronađeno oružje i droga te ukradeno vozilo
Predani u zatvor
Policija zaustavila dva stranca: Otkrili ukradeni automobil, ali i neočekivan teret
Predsjednik Srbije najavio da se neće ponovno kandidirati: "Ne pada mi na pamet mijenjati Ustav"
Komenitrao i prosvjede
Vučić: "Neću se ponovo kandidirati za predsjednika"
Dva gosta na HDZ-ovoj zabavi napala pjevača benda
brutalni napad
Krvavi obračun na HDZ-ovoj proslavi, pjevač ostao bez zuba: "Dok sam klečao, osjetio sam udarac u glavu"
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
TRAGEDIJA U ITALIJI
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
KOBNE POSLJEDICE
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
Majka osumnjičena za ubojstvo bebe
pronađena u subotu
Policija objavila tko je osumnjičen za ubojstvo bebe na jugu Hrvatske
Sanacija Hipodroma nakon koncerta
KONCERTNI SPEKTAKL
"Hipodrom je neupotrebljiv!" Organizator već platio kaznu, pa se pravda: "Bit će bolji nego što je bio"
Priprema se novi rat Izraela i Irana
RAVNOTEŽA SNAGA
Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
Poljska zamrzava isplate za oporavak od COVID-a nakon otkrića swingerskog kluba i kupovine jahti
skandal!
Europa im dala milijune za oporavak od korone: Kupili jahte, otvarali seks-klubove i votka-barove
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
TRAGEDIJA U ITALIJI
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
KOBNE POSLJEDICE
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
Sanacija Hipodroma nakon koncerta
KONCERTNI SPEKTAKL
"Hipodrom je neupotrebljiv!" Organizator već platio kaznu, pa se pravda: "Bit će bolji nego što je bio"
show
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
padaju čestitke!
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
Mladen Grdović podijelio emotivnu objavu s Thompsonom
"Drago mi je da..."
Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
zabava
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
tech
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
sport
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
VIDEO Najbolji europski gol u povijesti Rijeke! Igrači se držali za glavu nakon Dantasove golčine
ČUDOOO!
VIDEO Najbolji europski gol u povijesti Rijeke! Igrači se držali za glavu nakon Dantasove golčine
Preminula je Mirjana Tabak Kovčo u 53. godini života
počivala u miru!
Preminula je Mirjana Tabak Kovčo u 53. godini života
tv
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
Leyla: Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
LEYLA
Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
Leyla: Hoće li moći ostvariti njezinu najveću želju?
LEYLA
Leyla: Hoće li moći ostvariti njezinu najveću želju?
putovanja
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idemo na jug
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Tjedni jelovnik bez pečenja ili kuhanja od 11. 8. do 17. 8. 2025.
Tjedni jelovnik
Kad je prevruće za kuhanje: 7 finih i brzih jela za svaki dan ovoga tjedna
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Na osami
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
novac
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Znak horoskopa u kojem se rađa najviše ljudi
MNOGIMA ZANIMLJIV
Znate li u kojem se znaku horoskopa rađa najviše ljudi?
Ulična moda Zagreb u pripijenoj haljini s američkim izrezom i ravnim natikačama
PERFEKTAN MODEL!
Jednoj od najženstvenijih haljina sa zagrebačke špice i ravne natikače dovoljne su za wow dojam
Suze svetog Lovre 2025.
Savršena ljetna večer
Nemojte propustiti Suze svetog Lovre! Evo kada i gdje ih je najbolje gledati
sve
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene