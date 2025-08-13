Čelnici se okupljaju prije susreta koji bi mogao sve promijeniti: Oglasio se Trump, stigla i poruka iz Rusije

U tijeku sastanak Trumpa i europskih lidera Započeo je online samit na kojem sudjeluju američki predsjednik Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i čelnici Europske unije.

Trump: "Da dobijem Moskvu i Lenjingrad, fake news mediji rekli bi da je to loš dogovor" Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je način na koji mediji prate njegov nadolazeći sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. "Vrlo nepošteni mediji rade na mom sastanku s Putinom. Stalno citiraju otpuštene gubitnike i stvarno glupe ljude, poput Johna Boltona, koji je upravo rekao da je, iako je sastanak na američkom tlu, 'Putin već pobijedio'. O čemu se radi? Mi pobjeđujemo u SVEMU. Lažne vijesti rade prekovremeno. (Nema poreza na prekovremeni rad!) Da sam oslobodio Moskvu i Lenjingrad kao dio dogovora s Rusijom, lažne vijesti rekle bi da sam sklopio loš dogovor! Ali sada su uhvaćeni. Pogledajte sve prave vijesti koje izlaze o njihovoj KORUPCIJI. To su bolesni i nepošteni ljudi, koji vjerojatno mrze našu zemlju. Ali nije važno jer mi pobjeđujemo u svemu!!! MAGA", napisao je Trump.

Ukrajina: "Rusija mora pristati na prekid vatre" Ukrajina je u više navrata izjavila da neće priznati rusku okupaciju svog teritorija, a većina zemalja priznaje ukrajinski teritorij unutar njegovih granica iz 1991. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija mora pristati na prekid vatre prije rasprave o teritorijalnim pitanjima. Kazao je da će odbaciti bilo kakav ruski prijedlog da Ukrajina povuče svoje vojnike iz istočne regije Donbas i preda svoje obrambene položaje.

Koliko ukrajinskog teritorija Rusija ima? Rusija trenutačno ima kontrolu nad 19 posto Ukrajine, uključujući cijeli poluotok Krim, cijelu Luhansku oblast, više od 70 posto Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti te manje dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnipropetrovske oblasti.

Rusija: "Naš stav o okončanju rata nije se promijenio" Iz Rusije su u srijedu poručili da se njihov stav o ratu u Ukrajini nije promijenio otkako je predsjednik Vladimir Putin prošle godine postavio svoje uvjete – da Ukrajina u potpunosti povuče svoje snage iz ključnih ukrajinskih oblasti i napusti svoje ambicije za članstvom u NATO savezu. Putin je također rekao da će Kijev morati službeno obavijestiti Moskvu da napušta svoje planove o pridruživanju NATO-u te da namjerava ostati neutralan i nesvrstan. Povrh toga, Putin je kazao da se moraju zajamčiti prava i slobode govornika ruskog jezika u Ukrajini, kao i "stvarnosti" da su Krim, Luhansk, Doneck, Zaporižja i Herson sada dio Rusije.

Trump: "Europski čelnici su divni ljudi" Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio je sastanak s europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. "Ubrzo ću razgovarati s europskim čelnicima. Oni su divni ljudi koji žele da se postigne dogovor", napisao je.

Zelenski: "Trenutačno nema znakova da se Rusi pripremaju okončati rat" Prije dolaska u Berlin ukrajinski predsjednik oglasio se na Telegramu, pozivajući saveznike Ukrajine da "izvrše pritisak na Rusiju za pošten mir". "Moramo učiti iz iskustva Ukrajine i naših partnera kako bismo spriječili rusku obmanu. Trenutačno nema nikakvih znakova da se Rusi pripremaju okončati rat", napisao je Zelenski i dodao da zajedničkim djelovanjem Ukrajina, SAD, Europa i druge savezničke zemlje "zasigurno mogu prisiliti Rusiju da pristane na mir".

Ukrajinska noćna mora Ukrajina strahuje da će američki predsjednik Donald Trump nametnuti mirovni sporazum koji ide na ruku Rusiji kako bi krajem godine dobio Nobelovu nagradu za mir.