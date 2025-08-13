VIDEO Šokantno otkriće dronom: Pogledajte kako izgleda velebna utvrda Orbanove obitelji

Snimka dronom otkrila je veliko obiteljsko imanje mađarskog premijera Viktora Orbána u Hatvanpuszti, u blizini Budimpešte, vrijedno oko 30 milijuna eura. Imanje je okruženo uređenim parkom, a dvorištem trče i pasu zebre.

Taj kompleks dugo je predmet interesa mađarske javnosti s obzirom na to da mađarskog premijera mnogi kritičari optužuju da je osiromašio zemlju, ali i za korupciju.

Rasprava o Hatvanpuszti ponovno se pokrenula posljednjih tjedana nakon što je Viktor Orbán u nekoliko govora tvrdio da nema nikakve veze s višemilijunskim kompleksom nekretnina, da ga je izgradio njegov otac, 85-godišnji Győző Orbán, i da njime upravlja kao poljoprivrednim imanjem, piše 24.hu.

Orbanovo imanje Foto: Facebook/Hadházy Ákos

"Obilazak imanja"

Nezavisni zastupnik u mađarskom parlamentu Ákos Hadházy stoga je 2. kolovoza "održao obilazak" imanja s vodičem. Nekoliko stotina zainteresiranih pomoću ljestava i automobila s platformom za podizanje pokušalo je dokučiti je li skupina zgrada izgrađenih u proteklom desetljeću farma ili stambeni objekt nalik dvorcu. Tom su prilikom, osim zebri, u dvorištu vidjeli i antilope.

Zebre, pišu mađarski mediji, pripadaju Lőrincu Mészárosu, najbogatijem poslovnom čovjeku u zemlji i bliskom Orbánovu savezniku.

Prošli tjedan Hadházy je također predstavio službene energetske certifikate zatražene za zgrade, koji su otkrili da je većina njih registrirana kao stambeni objekt.

Vrijedna nekretnina izgrađena je na bivšem habsburškom zemljištu koje je u 19. stoljeću osnovao nadvojvoda Josip, ugarski palatin. Ministar Gergely Gulyás izjavio je u Vladinim informacijama da je imanje u Hatvanpuszti obnovljena povijesna vlastelinska kuća, ali u izjavi svjedoka stoji da se radi o novoizgrađenim zgradama.

"Orbán je jednostavno buldožerom sravnio povijesne štale i na njihovu mjestu izgradio luksuzni dvorski kompleks", komentirao je Ákos Hadházy.

📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025

Nove fotografije

Od tada zastupnik redovito objavljuje fotografije nevjerojatno skupog kompleksa, koje je, tvrdi, dobio od ljudi koji su radili na njegovoj izgradnji.

Fotografije od prije četiri godine prikazuju, objasnio je, grijaći kabel koji se postavlja u podnožje dionice ceste u izgradnji, vjerojatno ulaz u podzemnu garažu. "Kako premijer ne bi morao lopatom čistiti snijeg kad pada snijeg", napisao je Hadházy.

Druge dvije fotografije prikazuju podzemne hodnike sa svodovima. Prema riječima zastupnika, ti hodnici povezuju zgrade.

"Nažalost, trenutačno je dostupno vrlo malo fotografija interijera. Fotografija koju je dostavio Hvg, a prikazuje knjižnicu s galerijom i kasetiranim stropom, pomalo je popunjavanje praznine. Radnicima oduzimaju telefone i prijete im kada uđu. Vidio sam fotografije snimljene unutar zgrada (bile su šokantne), ali osoba koja ih je snimila nije se usudila podijeliti ih s vama. U svakom slučaju, na temelju njih sto posto sam siguran da je fotografija hodnika zapravo snimljena ondje", napisao je.

Teška željezna vrata

"Dobio sam nove slike Hatvanpuszte", napisao je u nedjelju na Facebooku Ákos Hadházy.

"Na jednoj od slika vidljiv je još jedan detalj podrumskog sustava ispod zgrade, s još jednim misterioznim teškim željeznim vratima. Već sam rekao da - kao što se može vidjeti na snimkama iz zraka, postoje armiranobetonski zidovi od 60 cm izvan zida ispod opeke. Poput skloništa... Druga slika snimljena je pri izgradnji bazena u unutarnjem dvorištu. Koja je funkcija toga u slučaju 'poljoprivrednog poduzeća'? Spremnik za vodu za gašenje požara? Pojilo za ovce? Bazen za patke?", napisao je Hadházy.

Prema Hadházyjevu iskazu, slike je primio iz triju različitih izvora, a svi su prethodno radili na izgradnji imanja u vlasništvu premijerova oca. Hadházy je napisao da su jednoglasno tvrdili da su zidanje podzemnih prolaza izgradili ukrajinski gastarbajteri, a da je glavni izvođač radova tvrtka Lőrinca Mészárosa, piše 24.hu.