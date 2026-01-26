Vozači blokirali ulazak u EU, najavili i nove poteze: "Trajat će do poziva ili ..."

Od podneva traje blokada teretnog prometa na ulazima u Hrvatsku. Nezadovoljni vozači iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, svojim su kamionima zapriječili put prema Europskoj uniji, koja im boravak na svom tlu ograničava na 90 dana.

Poremećajem u opskrbi europskog tržišta, Europsku komisiju žele prisiliti na promjenu odluke. Od ponoći najavljuju blokadu i iz smjera Šengenskog prostora. Putnički promet odvija se neometano, a prosvjednici puštaju i kamione sa živim životinjama, lijekovima i oružjem.

"Prosvjed je počeo, vidite da nema više izlaska, a trajat će ono što smo rekli, do poziva za razgovore ili garancije da neće biti uhićenja", rekao je Neđo Mandić, predsjednik udruženja Međunarodni transport, Srbija.

Blokada granica s Hrvatskom - 1 Foto: Vijesti u 17

"Mi provodimo dosta vremena na granicama, gore provodimo vrijeme vikendom gdje su zabrane vožnje i jednostavno nije realno da nama bude ograničeno 90 dana kao običnim turistima", rekao je Nikola Rakonjac, vozač iz Kraljeva.

Vozači su ranije rekli da će, ako je potrebno, danonoćno ostati na graničnom prijelazu, u smjenama od po osam sati.

"Kompletan Balkan ima taj problem i nadamo se da ćemo tako zajedno nešto uspjeti riješiti", rekao je Mirko Ivanović, vlasnik prijevozničke tvrtke iz Gradiške.