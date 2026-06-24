Peglao službenu karticu u privatne svrhe pa podnio otkaz u Zagrebačkom holdingu

Voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad, Filip Jurišić dao je otkaz nakon što je kontrolom utvrđena nepravilnost pri korištenju službene kartice, priopćili su u srijedu iz Zagrebačkog holdinga, objavivši pritom i odluku da će do javnog natječaja podružnicu voditi član Uprave Miljenko Hrman.

Kako navode u priopćenju, dosadašnji voditelj podružnice, Zagrebački digitalni grad, Filip Jurišić podnio je otkaz ugovora o radu nakon što je u kontroli utvrđena nepravilnost u korištenju službene kartice.

"Zagrebački holding je nadležnim tijelima proslijedio informacije o sumnji da je Jurišić prije mjesec dana korištenjem službene kartice u privatne svrhe oštetio Zagrebački holding za 936 eura", stoji u priopćenju.

Ulogu voditelja podružnice Zagrebački digitalni grad, do izbora nove osobe, privremeno će obavljati član Uprave Miljenko Hrman, a "javni natječaj za izbor voditelja Zagrebačkog digitalnog grada bit će raspisan u narednim danima", navode iz Holdinga.

Podružnica Zagrebački digitalni grad, na čijem je čelu Jurišić bio od 2022. godine, osnovana je 2006. radi ostvarivanja cjelovitog sustava upravljanja, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga.

Djelokrug poslovanja Zagrebačkog digitalnog grada obuhvaća područje elektroničke komunikacijske infrastrukture, tj. izgradnju i najam DTK sustava na području Grada Zagreba, koordinaciju izgradnje infrastrukture i najma prostora u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. za potrebe operatora javnih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži, te izgradnju i najam svjetlovodne mreže u novim naseljima u kojima se kao investitor pojavljuje Grad Zagreb i/ili Zagrebački holding ili privatni investitor, stoji na stranicama podružnice.