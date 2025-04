Ekonomska krema države u srijedu je bila na jednom mjestu. Razgovaralo se o hrvatskom tržištu financijskog kapitala, BDP-u, demografiji, no svima je isto pitanje u glavi: Što dalje očekivati od SAD-a i smjera u kojem gura globalnu ekonomiju ako jedna loša vijest stiže drugu?

"Rečeno je da su otvoreni prostori za pregovore, nije jasno što to znači, a dok to tržištima nije jasno, ona nemaju smjer kretanja pa ću samo reći: što dulje traju ovako visoke razine neizvjesnosti – to je lošije", poručio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

Što se hrvatskog izvoza u SAD tiče, najviše bi se na udaru mogli naći farmaceutski proizvodi, za koje su najavljene nove carine za cijelu Europsku uniju, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Mi ne očekujemo značajnije direktne utjecaje i učinke na naše gospodarstvo. Međutim, utjecaj na naša najvažnija tržišta sigurno izaziva zabrinutost. Ako Italija, Njemačka ili Austrija budu izloženi recesiji, to će sigurno utjecati i na naše gospodarstvo", istaknula je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Vlada će već u četvrtak, kako doznaje Dnevnik Nove TV, razgovarati sa hrvatskim tvrtkama koje bi mogle biti najsnažnije pogođene odlukama predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu ispod.



