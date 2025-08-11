Opasno osvježenje
Spasilačke službe tragaju za kupačem: "Panično je zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine"
Piše Hina,
11. kolovoza 2025. @ 12:22
Muškarac je nestao u rijeci Dravi kod visećeg mosta u Križnici.
Policija u suradnji s HGSS-om još uvijek traga za 33-godišnjakom koji je nestao u subotu na kupanju u Dravi kod mjesta Križnice, izvijestili su u ponedjeljak iz PU virovitičko-podravske.
Kupao se u subotu oko 17 sati kod visećeg mosta u Križnici, mjesta označenog znakom Zabranjeno kupanje, u jednom trenutku panično zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine vode, navodi policija.
Iz MUP-a svake godine tijekom sezone kupanja upozoravaju kupače na moguće opasnosti takvog načina traženja osvježenja, a kao najopasnija područja navode rijeke, jezera, potoke pa tek onda more.
Rijeke su najopasnije jer su protočne, imaju virove, usjeke i često mijenjaju svoj tok.