Spasilačke službe tragaju za kupačem: "Panično je zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine"

Policija u suradnji s HGSS-om još uvijek traga za 33-godišnjakom koji je nestao u subotu na kupanju u Dravi kod mjesta Križnice, izvijestili su u ponedjeljak iz PU virovitičko-podravske.

Kupao se u subotu oko 17 sati kod visećeg mosta u Križnici, mjesta označenog znakom Zabranjeno kupanje, u jednom trenutku panično zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine vode, navodi policija.

Iz MUP-a svake godine tijekom sezone kupanja upozoravaju kupače na moguće opasnosti takvog načina traženja osvježenja, a kao najopasnija područja navode rijeke, jezera, potoke pa tek onda more.

Rijeke su najopasnije jer su protočne, imaju virove, usjeke i često mijenjaju svoj tok.