Stiže pogoršanje: Detalje o vremenu za vikend otkriva meteorolog Nove TV

Stabilno je u velikom dijelu južne i istočne Europe. Fronte se nalaze na sjeveru i zapadu, dok na Hrvatsku prevladavajući utjecaj ima ogranak velike i jake sibirske anticiklone. Taj ogranak drži fronte dalje od nas, međutim uskoro će početi slabjeti, pa će se tako i atmosfera sljedeći tjedan polako destabilizirati.

Za vikend još stabilno – to zimi za unutrašnjost znači maglu i niske oblake. Od jutra će tako biti tmurno i hladno, s temperaturom 2 do 3 stupnja. Lokalno će padati i slaba rosulja.

Na Jadranu sunčano, osobito u Dalmaciji, dok će u Istri i Primorju prijepodne još biti umjerene naoblake. Puhat će slaba bura, pa će se zbog nje ujutro činiti malo svježije. Temperatura oko 11 stupnjeva.

Neće biti velike promjene poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, osim što će se magla izdignuti u niski oblačni sloj i zbog toga će se vidljivost malo popraviti. Ostaje potpuno oblačno, a predvečer će se opet spuštati magla. Lokalno je i dalje moguća rosulja, osobito na jugu regije. Najviša temperatura između 4 i 6 Celzijevih stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Bez razvedravanja. Magla će se samo podići u niske oblake i tako ostaje do predvečer, kada će se ponovno spustiti u maglu. Na zapadu je moguća slaba rosulja. Povremeno će puhati slab vjetar sjevernih smjerova. Temperatura od 5 do 7 stupnjeva.

U Istri i Primorju sredinom dana i poslijepodne više sunca i manje oblaka nego ujutro. Puhat će slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 14 stupnjeva. Navečer će pod Velebitom bura jačati na umjerenu do jaku pa će tamo biti hladno.

U Gorskoj Hrvatskoj uglavnom oblačno, iako će se neki dijelovi, osobito u južnoj Lici, uspjeti popodne djelomično razvedriti. Vrhovi najviših planina ostat će iznad sloja oblaka. Temperatura većinom u rasponu od 6 do 9 stupnjeva.

U Dalmaciji će subota biti sunčana i pretežno vedra. Tek će tu i tamo biti malo oblaka, uglavnom na otocima. Puhat će slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a danju će biti ugodno, oko 15 Celzijevih stupnjeva. Navečer će biti svježije kada će bura jačati na umjerenu.

Vrijeme idućih dana

I krajem tjedna, kao i početkom sljedećeg, na kopnu će prevladavati magla i niski oblaci, povremeno uz rosulju. Vjetar će puhati većinom slabo, tek će u utorak malo ojačati. Temperatura se neće znatnije mijenjati, ni iz dana u dan, ni tijekom dana – uglavnom će biti između 2 i 6 Celzijevih stupnjeva.

Na Jadranu u nedjelju sunčano s umjerenom burom. Početkom sljedećeg tjedna okreće na jugo uz naoblačenje, prvo na sjeveru, a u utorak i drugdje. Tada je moguća mjestimična kiša. Jugo će jačati i u utorak puhati jako do olujno. Temperatura će biti u blagom padu, ali još uvijek iznad prosjeka – ujutro oko 10, a danju oko 14 stupnjeva.

Nakon dva dana u kojima smo u unutrašnjosti konačno imali malo sunca, za vikend se ponovno vraćaju magla i niski oblaci koji će se zadržavati cijeli dan. Zbog toga će biti svježe, pa i pomalo hladno, iako s temperaturom iznad nule.

Na obali će, s druge strane, biti sunčano i ugodnije. Zapuhat će bura, većinom slaba do umjerena, samo pod Velebitom povremeno i jaka. Zbog nje će u subotu navečer i u nedjelju ujutro biti hladno.