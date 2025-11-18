Vjesnikova zgrada služila za pohranu državne arhive: Ministarstvo otkriva je li požar zahvatio vrijednu građu

Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik, a dio koji je sinoć zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks), koji Ministarstvo prostornoga uređenja koristi za rad službenika, nije zahvaćen požarom, priopćilo je u utorak Ministarstvo.



Požar koji je u ponedjeljak oko 23 sata izbio u Vjesnikovu neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu širio se vertikalno, a vatra je zahvatila više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca, naveli su jutros iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

Uzrok požara zasad je nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega.

U zgradi su isključeni plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću, nema ozlijeđenih, dodaje se u priopćenju Ministarstva.

"Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks), koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika, nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa", ističe se u priopćenju.

Iz Ministarstva zahvaljuju svim interventnim službama – policiji i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba te svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu iznimne napore kako bi se požar stavio pod kontrolu.

Ravnateljstvo policije jutros je izvijestilo da gašenje i sanacija velikog požara Vjesnikova nebodera u Zagrebu koji je planuo sinoć i dalje traje, požarište se pregledava termokamerom, a na mjesto događaja dolaze statičari koji će procijeniti stanje konstrukcije.

Zatvoren je plin i isključena je električna energija za cijeli objekt, koji se nalazi na Slavonskoj aveniji. Promet oko Vjesnika je zatvoren.