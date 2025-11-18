Plenković o požaru: "Bitno je da nema žrtava, zgrada će se urediti"

Premijer Andrej Plenković u Vukovaru je komentirao noćašnji veliki požar u zgradi Vjesnika na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji.

Kazao je kako je cijelo jutro u kontaktu s ministrom Bačićem koji je zbog požara ostao u Zagrebu. Kazao je kako se uzrok ne zna, no da je vatra pod kontrolom.

"Država je suvlasnik nebodera, oko 60 posto i nešto posto , tu su i druge pravne osobe koje su suvlasnici. Bitno je da nema nikakvih žrtava, a šteta je velika, to se vidi golim okom", rekao je premijer.

"Vidjet ćemo koji su uzroci, a Ministarstvo za državnu imovinu kao i drugi resori poduzet će mjere da ta zgrada obnovi i uredi", zaključio je Plenković.