Otkriveni detalji akcije u Zambiji: "Prijetnja novog uhićenja u petak je cijeli dan visjela svima nad glavama"

Hrvatski veleposlanik u Egiptu, Tomislav Bošnjak, otpratio je četiri para s posvojenom djecom iz Zambije nakon što je suđenje završilo u korist Hrvatima.

"Ovdje se radilo o zaista krasnim ljudima, ovih osmero hrvatskih državljana koji su došli po posvojenu djecu. To mi je bila najveća nagrada što sam pridonio tome da ih se spasi iz te zemlje", rekao je Bošnjak za 24 sata.

Iza napornih šest mjeseci stoji veliki tim i "masa dobre volje", dodao je. "Sve što se događalo nije bilo jednostavno, trebalo je izdržati sve skupa šest mjeseci, no četiri hrvatska para su do zadnjeg dana zadržala dostojanstvo i pribranost", rekao je veleposlanik.

Poseban je osjećaj, kazao je Bošnjak, bio kada su djeca dovedena na suđenje. Čak je ni sutkinja Mary Mulanda tada nije mogla vjerovati svojim očima.

"To je bio taj prijeloman trenutak. Ako je bilo sumnje u neke laži i optužbe da se radi o djeci koju se namjeravalo posvojiti u svrhu iskorištavanja, ako je postojalo iole sumnje, taj prizor joj je rasplinuo takve sumnje", rekao je.

Međutim, nakon njezine odluke nastali su novi problemi.

"Kad je sve bilo gotovo, kad su pušteni, kad je određeno da djeca mogu napustiti zemlju, morale su se proći neke procedure sa službom koja je imala djecu. Postojali su neki interesi određenih osoba kojima ova odluka suda nije odgovarala. Još ne znamo tko stoji iza toga, ali te su osobe do posljednjeg trena pokušavale spriječiti odlazak Hrvata s djecom. Kad su vidjeli da ne mogu, na kraju su iz zloće pokušali odugovlačiti proces.

Trebali su djecu predati u petak ujutro, no predali su ih tek kad je našima taj dan trebao poletjeti avion, koji su onda propustili. No moram reći da je sve uspješno odrađeno uz podršku naših ljudi. I naš Dario Klasić iz ambasade u Pretoriji i veleposlanik Cicvarić te cijeli tim ljudi uspjeli su u tome da naši državljani stignu na idući let iz Ndole. Međutim, do posljednjeg trena nije se znalo što će biti.

Cijeli petak proveli smo u imigracijskom odjelu, tužitelji su stalno prolazili kraj te zgrade, bilo je pritisaka. Zadivljujuće je bilo da naši oslobođeni državljani nisu popustili u svojoj dostojanstvenosti, iako je u zraku cijelo vrijeme bila prijetnja za novu tužbu i da će ih opet uhititi u zračnoj luci prije odlaska", rekao je Bošnjak.

Dodao je kako se u uredu tužitelja u petak pojavila i osoba iz konzulata DR Konga.

"Tenzije su bile goleme, ta prijetnja novog uhićenja je u petak cijeli dan visjela svima nad glavama. Međutim, bilo je intervencija prijatelja iz Zambije i pomoći naših ljudi koji su ovdje na terenu, ta nam je pomoć bila neizmjerna. Naime, kad su se ukrcali na zrakoplov, pojavila se službenica na aerodromu u Ndoli koja je opet tražila njihove putovnice. To je bilo kad su se ukrcali na let od Ndole do Lusake. Dario Klasić je skroz bio s njima.

Zatim je učinjena sjajna stvar kad su sletjeli u Lusaku, gdje je također postojala opasnost za njih. No tamo ih je dočekao šef delegacije EU- u Lusaki, kolega Jacek Jankowski. Njega je kontaktirao naš ministar Grlić Radman, dogovorio je taj dio s njima. Jankowski ih je dočekao u Lusaki te su uspješno otklonjeni svi napadi i bočni prodori na naše državljane pa je prolaz kroz Lusaku prošao glatko jer im je sredio miran prolaz. Lusaka je prošla mirno zahvaljujući pomoći EU delegacije.

Kad su napokon napustili zračni prostor Zambije, prijetnja je prošla. Kao što vidite, njihov se odlazak odvijao u nekoliko dramatičnih etapa. Od cijeloga dana u imigracijskoj službi, gdje smo čekali djecu, pa do toga da su na kraju tražili od njihova odvjetnika i mene da potpišemo prihvaćanje sudske odluke i djece. Rado smo to potpisali, samo da se sve riješi i da mogu napustiti Zambiju", istaknuo je veleposlanik u razgovoru za 24 sata.

Podsjetimo, Hrvati su u subotu poslijepodne sletjeli u Ljubljanu, odakle su prebačeni u Hrvatsku. Sve o tome možete pročitati >>OVDJE.