Promjenjivo uz sunčana razdoblja, a onda preokret: Meteorolog otkrio kada stiže ciklona i osjetno zahladnjenje

Prati nas djelomično sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Relativno je ugodno, ne pretoplo, te najvećim dijelom oko prosjeka za doba godine. Rijetko gdje postoji mogućnost za poneku kap kiše, jer nad našim dijelom Europe po visini kruži nešto hladniji i vlažan zrak.

Sljedećih dana vrijeme se neće značajnije mijenjati. I dalje će prevladavati promjenjiva naoblaka uz više ili manje sunca, ovisno o lokaciji. Jasnije je da u drugoj polovici sljedećeg tjedna stiže promjena u obliku duboke doline i ciklone koja će donijeti osjetno zahladnjenje, uz oborine, uključujući kišu, a u gorju i snijeg. Najpovoljniji dan izgleda biti srijeda, kada će prolazno ojačati greben, donijeti više sunca, a temperatura će, uz južinu, malo porasti u odnosu na početak tjedna.

Jutro je djelomično sunčano, većinom suho, no lokalno je na mjestima moguća i malo kiše. Na moru puše umjerena, a na sjevernom dijelu i jaka bura. U unutrašnjosti puhne slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura u kopnenom području kreće se od 2 do 5 stupnjeva, u gorju od -2 do 1, a na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj zadržat će se slično vrijeme, s oblacima i sunčanim razdobljima te vrlo rijetkom mogućnošću za kap kiše. Vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni, a dnevna temperatura oko 13 do 14 stupnjeva.

I u istočnim predjelima djelomično je sunčano uz promjenjivu naoblaku, uglavnom suho. Poslijepodne puše slab do umjeren istočni vjetar, dok se dnevna temperatura kreće od 13 do 15 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladava promjenjivo vrijeme. Više sunčanih razdoblja ima na moru, dok u gorju postoji mogućnost za malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a umjerena i jaka bura na moru poslijepodne oslabjet će. Najviša dnevna temperatura u gorskoj Hrvatskoj bit će od 9 do 12, a na sjevernom Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji je djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku. Prijepodne puše bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Dnevna temperatura očekuje se između 14 i 17 stupnjeva.

U narednim danima kopno će zadržati promjenjivo vrijeme, uz nešto više sunčanih razdoblja, ali i moguću mjestimičnu kišu. Sunčano će prevladavati, uz uglavnom suho vrijeme, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, dok u sredini tjedna okreće na jugozapadni. Temperatura će lagano rasti prema sredini tjedna.

I na Jadranu prevladava promjenljivo vrijeme, s mogućom kišom ili ponekim pljuskom, osobito u Dalmaciji. Sunčano će na mjestima prevladavati. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u sredini tjedna jugo. Temperatura će biti malo viša, osobito prema sredini tjedna.

Malo će se vrijeme mijenjati u sljedeća dva dana. Većinom će biti bez oborina te uz ugodnu temperaturu. Prema sredini tjedna očekuje se više sunca i topline, a u drugoj polovici tjedna dolazi osjetno zahladnjenje, tzv. ugriz zime, s kišom i snijegom, što nije neobično za kraj ožujka. Proljetna toplina postupno će prevladavati, a zimski prodori postajat će sve rjeđi i slabiji.