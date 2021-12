U kategoriji malih tvrtki, Porsche Digital Croatia osvojio je i nagradu za najbolje plasiranu novu tvrtku.

Samo godinu dana od osnivanja, Porsche Digital Croatia proglašen je u top 3 Najbolja poslodavca u 2021. godini. Kompanija je zauzela visoko drugo mjesto u kategoriji malih tvrtki, a od svih tvrtki koje su prvi puta sudjelovale u istraživanju, Porsche Digital Croatia ostvario je najbolji rezultat i tako dobio Best new entry priznanje.



Nagrade dodjeljuje portal Moj posao, temeljem ocjene zadovoljstva zaposlenika koji anonimno pristupaju istraživanju, a svečana dodjela održala se u sklopu Liderove konferencije ”Autentična organizacija”.



Porsche Digital Croatia u rujnu 2020. godine osnovali su Infinum, vodeća hrvatska tvrtka za razvoj i dizajn digitalnih proizvoda, te digitalna podružnica njemačkog proizvođača sportskih automobila, Porsche Digital. Tvrtka je u prvoj godini narasla sa sedam zaposlenika na više od 40 stručnjaka koji iz Hrvatske rade na zanimljivim globalnim projektima za Porsche.



“Osvojiti dvije nagrade u prvoj godini sudjelovanja u Istraživanju zadovoljstva zaposlenika ogromno je postignuće. Kako smo osnovani usred pandemije, jedan od velikih izazova bio je razviti poticajno radno okruženje u kojem ljudi mogu raditi na zanimljivim projektima i u tome naći smisao, ali ujedno se i dobro osjećati na poslu. Drago nam je što su zaposlenici ocijenili međuljudske odnose, osobni rast i razvoj, komunikaciju i radne uvjete u Porsche Digital Croatia izvrsnima. Često i od novih kolega čujemo kako su ih upravo ove stvari najviše oduševile prilikom dolaska u firmu”, izjavila je Nives Božić, HR managerica u PD Croatia, dodajući kako im je ovo priznanje još draže jer dolazi od samih zaposlenika i to u prvoj godini postojanja kompanije.

PR Foto: PR



Tim u Porsche Digital Croatia čine stručnjaci za dizajn i razvoj softvera, obradu podataka, umjetnu inteligenciju i strojno učenje, a u zagrebačkom razvojnom centru rade na digitalnim proizvodima koji su orijentirani na unaprjeđenje procesa unutar Porschea i poboljšanje korisničkog iskustva.



“Unutar godinu dana uspjeli smo osnovati više timova koji svojim znanjem i vještinama doprinose vrijednostima koje Porsche daje svojim korisnicima. Tako tim iz PD Croatia analizira i obrađuje podatke iz Porsche vozila s ciljem dobivanja vrijednih saznanja koja će pomoći u unaprijeđenju vozačkog iskustva, optimizaciji sustava, ali i donošenju strateških odluka. Drugi zanimljivi projekti su mobilna aplikacija My Porsche koja kupcima omogućava praćenje raznih karakteristika automobila, poput potrošnje ili punjenja, te online platforma za kratkoročni i dugoročni najam Porsche automobila. Radimo u multidisciplinarnim timovima jer mješoviti timovi vode do inovacija, novih ideja i boljeg razumijevanja tržišta. Već u prvih godinu dana zagrebački ured dao je značajan doprinos Porsche ekosustavu, a u budućnosti nas čekaju novi uzbudljivi projekti, zbog čega aktivno tražimo buduće kolege koji bi se pridružili timu” komentirao je Ivan Bello, Head of Service Delivery, najavljujući kako PD Croatia u narednih godinu dana namjerava proširiti tim za još 50-ak stručnjaka.

PR Foto: PR