Prije nego stigne kalendarska jesen, pred nama su - ljetni dani!

I sutra će na vrijeme djelovati vrlo jaka anticiklona pa će se iznad naših krajeva prostirati polje vedrine. Ona će do nedjelje postupno oslabjeti, a sa zapada će se prema Alpama premještati atmosferski poremećaj ispred kojeg će se do ponedjeljka posvuda zadržavati suh i vrlo topao zrak.



Sutra ujutro većinom vedro. Jedino u unutrašnjosti ponegdje po gorskim kotlinama i u dolinama rijeka - kratkotrajna magla. Vjetar slab. U kontinentalnom dijelu, neposredno prije izlaska sunca, jutro svježe uz najnižih 7 do 12 stupnjeva. Na Jadranu zbog topline mora i osjetno toplije od 17 do 21 stupnja.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj sunčano, uz brzi porast temperature pa će poslijepodne biti od 27 do 29 stupnjeva.



U istočnim predjelima sunčano, poslijepodne i vrlo toplo većinom oko 28 stupnjeva.



Sunčano i razmjerno toplo bit će u Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu. Vjetar u gorju slab, dok će na moru puhati slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 u Gorskom kotaru do 29 na Jadranu.



U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo ponegdje i vruće do ljetnog 31 stupnja, što će ublažavati slab do umjeren sjeverozapadnjak.



More je ponegdje podno Velebita - zbog bure - osvježilo na 22 stupnja. No, većinom je i dalje razmjerno toplo od 23 do 25, na jugu i 26 stupnjeva.



Sutra i, osobito za vikend, za vrijeme aktivnosti na otvorenom valja voditi računa o UV zračenju koji će svakim danom jačati. Sutra će već u gorju i ponegdje na moru biti jak.

Vrijeme idućih dana

Za vikend u unutrašnjosti većinom sunčano te vrlo toplo i vruće. Ujutro svježe uz mjestimičnu maglu. U ponedjeljak sa zapada porast naoblake i to uglavnom u gorskom području, a zapuhat će i umjeren jugozapadnjak.



Na Jadranu za vikend sunčano i vrlo toplo ili vruće. Ujutro ponegdje duž obale može biti kratkotrajne magle. U nedjelju će zapuhati umjereno jugo. U ponedjeljak sa zapada postupan porast naoblake i jačanje juga, a na sjevernom Jadranu raste vjerojatnost za kišu.



Prema današnjem materijalu, u utorak i srijedu najprije na Jadranu i u gorskom području - promjenljivo mjestimice s kišom, na moru i lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Od četvrtka - kiše, uz osvježenje, mjestimice može biti u središnjim i istočnim predjelima.