Sunčano finale ljeta: Suhi i topli dani očekuju nas i za vikend

Sredina tjedna donosi nam stabilizaciju vremena i nekoliko dana ugodnog rujanskog sunca. Ponešto je osvježilo, prije svega u kopnenom području, osobito ujutro, no upravo je to jedno od obilježja ovog dijela godine i najava skore smjene godišnjih doba. No prije nego se sve smiri i utiša, nije još kraj: vrijeme je berbe, obilja, ubiranja plodova, a sunca i topline ima dovoljno i za poneki vikend na moru.

Sljedećih nekoliko dana bit će upravo tako, u stabilnoj atmosferi, u polju visokog tlaka, pod utjecajem prostrane anticiklone, koja zauzima najveći dio Europskog kontinenta i Sredozemlja.

Novo jutro bit će sunčano: poneki oblak, uglavnom u kopnenim krajevima, a lokalno može biti i magle. Na moru će puhati umjerena, u Dalmaciji uglavnom u prvom dijelu dana ponegdje i jaka bura. No slabjet će. Dosta svježe u unutrašnjosti, uz temperaturu između 8 i 13, a na Jadranu 15 i 20 stupnjeva.

Poslijepodne, u većini krajeva pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, a temperatura ugodna, uglavnom od 24 do 26 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano. U istočnim predjelima povremeno umjerena naoblaka, uz većinom slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura će, kao i na zapadu biti između 24 i 26 stupnjeva: za sredinu rujna jako lijepo.

Sunčano i ugodno toplo sutra i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Bura će na moru oslabjeti i najvećim dijelom i okrenuti na sjeverozapadnjak. Dnevni maksimum temperature očekujemo oko 23 stupnja u gorju i malo više, 26, na moru.

I u Dalmaciji će sutra biti sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni vjetar, no i dalje će biti vjetrovito. Najviša dnevna temperatura, ovdje oko 28, 29 stupnjeva.

Temperatura mora je oko 24, još uvijek ugodno za kupanje. Bura će ga malo rashladiti, no količina sunca nam ide u prilog. UV indeks, u unutrašnjosti će sutra većinom biti umjeren, a u gorju i na Jadranu visok.

Prognoza za iduća tri dana

Ljeto ispraćamo na najljepši mogući način. Do kraja vikenda zadržat će se sunčano i danju vrlo toplo. Ujutro po kotlinama i uz rijeke, može biti magle: neće se zadržavati dugo, ali će u zoru zato biti svježe. Danju sunčano i vrlo toplo, u nedjelju ponegdje i vruće. Očekuje nas 30ak stupnjeva. Pravo finale pred odlazak ljeta.

I na Jadranu svih dana sunčano i vrlo toplo. Puhat će sjeverozapadnjak, u nedjelju južni i jugozapadni vjetar. Temperatura i ovdje za vikend ide blizu 30.

Suho, većinom sunčano i vrlo toplo zadržat će se i na početku sljedećeg tjedna. Ljetno vrijeme će se tako protegnuti i u prve dane jeseni.