Tajni danski dokumenti otkrivaju: Amerika je htjela podatke ključne za invaziju na Grenland

Prethodno nepoznati dokumenti danskog ministarstva obrane pokazuju da su Sjedinjene Države, neformalno i bez uključivanja Kopenhagena, pokušavale nagovoriti danske kolege na Grenlandu da predaju informacije o vojnim instalacijama, lukama i zračnim bazama na Grenlandu. Stručnjaci upozoravaju na američku špijunažu protiv Danske.

Kako piše Berlingske, koji je imao uvid u strogo cenzurirane dokumente, Amerika je 2025. pokušala zaobići uobičajene kanale unutar danskog Ministarstva vanjsih poslova, obrane i danskog vojnog vodstva kako bi prikupile obavještajne podatke o infrastrukturi Grenlanda, uključujući vojnu infrastrukturu.

Ova vrsta obavještajnih podataka mogla bi biti važna u planiranju američkog napada ili invazije na zemlju, što je izazvalo zabrinutost u Danskoj.

Prema dokumentima, u siječnju 2025. američki vojni časnik dva je puta, u razmaku od šest dana, zatražio informacije od danskog vojnog zapovjedništva na Grenlandu. Zahtjevi anonimne osobe su se očito odnosili na infrastrukturu Grenlanda, uključujući kritične vojne instalacije, informacije od značajne važnosti za planiranje američke invazije na otok. Međutim, ostaje nejasno jesu li ikakve informacije zapravo proslijeđene Washingtonu i, ako jesu, koje.

Berlingske napominje i da je 7. siječnja 2025. sin predsjednika Trumpa, Donald Trump Jr., posjetio Grenland. Američko veleposlanstvo u Kopenhagenu reklo je da se nitko ne bi trebao iznenaditi što su SAD uključene u dijalog i održavaju kontakte s partnerima na Grenlandu i u Danskoj, jer surađuju kako bi osigurale sigurnost unutar saveza i na Arktiku.

Tijekom protekle godine, američki predsjednik Donald Trump više je puta izjavio da Sjedinjene Države žele steći Grenland, a nedavno je pojačao svoju retoriku u tom smislu.