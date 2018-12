Konferencija za novinare Zdravka Mamića u Međugorju, na kojoj je govorio o aferi SMS i nepravomoćnoj presudi kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama, polučila je, čini se, i (re)akciju USKOK-a.

Kako neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV, u USKOK-u su odlučili početi s izvidima vezanim uz Mamićeve navode na presici.

Podsjetimo, Mamić je kazao kako je Franji Vargi preko Dinama do svog uhićenja dao ukupno 1,5 milijuna kuna. "U kontakt s Franjom Vargom došao sam jer sam želio spasiti čast hrvatskog nogometa. Sukladno tome, ponudio sam novac onome tko zna bilo što o crtaču svastike na Poljudu i tada je Varga kontaktirao sa mnom", rekao je Mamić.

Dodao je da mu je Varga u Osijeku dao informacije o crtaču svastike na Poljudu, a što je on poslao policiji. "Onda mi je rekao da ima za mene nešto važnije i molio me da mu pomognem. Stalno je tražio da mu pomognem, govorio je da je bolestan i u teškoj financijskoj situaciji", ispričao je Mamić. "Do svojeg uhićenja, Vargi sam, što u novcu što u nekim stvarima, dao ukupno milijun i pol kuna. Novac sam mu dao jer mi ga je bilo žao."

Iz USKOK-a su na upit Dnevnika Nove TV je li točno da se provode izvidi, odgovorili: "Povodom Vašeg upita, obavještavamo Vas da o izvidima, koji su sukladno zakonskim odredbama tajni, ne dajemo informacije".