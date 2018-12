Zdravko Mamić održao je bizarnu press-konferenciju u Međugorju na kojoj je govorio o aferi SMS i nepravomoćnoj presudi kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama.

"U kontakt s Franjom Vargom došao sam jer sam želio spasiti čast hrvatskog nogometa. Sukladno tome, ponudio sam novac onome tko zna bilo što o crtaču svastike na Poljudu i tada je Varga kontaktirao sa mnom", rekao je Mamić osvrnuvši se na aferu SMS.

Mamić kaže da mu je Varga u Osijeku dao informacije o crtaču svastike na Poljudu, a on je te informacije podijelio s policijom. "Onda mi je rekao da ima za mene nešto važnije i molio me da mu pomognem. Stalno je tražio da mu pomognem, govorio je da je bolestan i u teškoj financijskoj situaciji", ispričao je Mamić, koji tvrdi da je Vargi preko Dinama do uhićenja dao milijun i pol kuna.

"Do svojeg uhićenja, Vargi sam, što u novcu što u nekim stvarima, dao ukupno milijun i pol kuna. Novac sam mu dao jer mi ga je bilo žao". Mamić kaže da je podatke o svastici dao policiji u dva navrata. Također tvrdi da je mailove koje je dobio od Varge dao odvjetniku Veljku Miljeviću, koji ih je, tvrdi Mamić, proslijedio DORH-u.

"Ja sam u većem dijelu dok je trajala SMS priča bio u Međugorju, nisam mu mogao odavde slati novce pa sam zamolio prijatelje da mu uplate novce. Zamolio sam prijatelja u Dinamu da kupi određene stvari za Vargu. Dinamo je u moje ime kupio određene stvari i te novce prvom prilikom je moj brat vratio Dinamu", nastavio je Mamić u svom stilu.

"Ja sam tu kolateralna žrtva, ja sam sredstvo preko kojeg se pokušalo kompromitirati vladajuću stranku. Postupio sam zakonski. Ali u pozadini je borba koja je služila za međustranačke odnose i obračune. Varga je bio opsjednut time da uništi Milijana Brkića. Ne uklapa mi se to da je Varga služio Milijanu Brkiću kako se piše u medijima", dodaje Mamić.

Podsjećamo, bivšega policijskog informatičara Franju Vargu sumnjiči se da je u postupku koji se vodio protiv bivšeg čelnika Dinama, njegova brata Zorana Mamića, bivšega Dinamova direktora Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara na osječkome Županijskom sudu izradio lažnu SMS prepisku između bivšega glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i jednog suca koji je u tom predmetu bio član sudskoga vijeća, a po kojoj je Cvitan prije objave prvostupanjske presude pritiskom na suca tražio da donese osuđujuću presudu.

Osim toga tužiteljstvo tvrdi da je Varga, prije izrade pisanog otpravka osuđujuće presude, protiv koje se može podnijeti žalba Vrhovnom sudu, izradio novu lažnu korespondenciju o navodnom utjecaju na suce Vrhovnog suda koji bi odlučivali o žalbi okrivljenika kako bi je predao Zdravku Mamiću s namjerom da je on iskoristi u žalbenom postupku.

Mamić je i tijekom ove press-konferencije imao niz ispada te je u nekoliko navrata vrijeđao novinare. Što se tiče presude, Mamić je rekao da je proces protiv njega falsifikat, da je sve laž, a imao je poruku za Luku Modrića.

"Kad Luka primi nagradu u Parizu, trebao bi reći: Zahvaljujem obitelji, roditeljima i čovjeku koji je napravio najviše za moj razvoj. Zaslužio sam da mi se kaže: hvala ti, tvorče ovog čuda koji se zove hrvatski nogomet", uvjeren je Mamić.