VIDEO Susjedi okovani snijegom, proglašeno izvanredno stanje: "Uvjeti su ekstremni, aktivirali smo plan spašavanja"

U širem području Maribora zbog obilnog je snijega te prekida električne energije proglašeno izvanredno stanje.

Zbog obilnog snježnog nevremena na širem je području Elektre Maribor došlo do prekida u opskrbi električnom energijom. Oko 40.000 ljudi ostalo je bez struje, a poremećena je opskrba pitkom vodom i autobusni promet.

"To je doista nevjerojatan broj", istaknula je Tatjana Vugrinec Burger, predsjednica uprave Elektre Maribor.

Tijekom posljednjeg većeg prekida električne energije bez struje je ostalo oko 2000 korisnika.

"Sada je taj broj znatno veći", dodala je Vugrinec Burger, naglašavajući da su okolnosti usporedive s ledenom olujom iz 2014. godine, izvijestila su 24ur.

"Uvjeti na terenu su ekstremni, izvanredni i moram reći da smo aktivirali plan zaštite i spašavanja. Svi naši timovi su spremni, u suradnji s civilnom zaštitom i vatrogascima. Naš cilj je što prije osigurati opskrbu električnom energijom", izjavila je.

Zbog velikog opsega oštećenja i otežanog pristupa terenu, Vugrinec Burger ne može jamčiti da će svi kvarovi danas biti otklonjeni.

"Zato tražimo i rješenja s civilnom zaštitom, poput agregata i drugih mjera, koja bi omogućila korisnicima da prebrode ovaj period", pojasnila je.

Problemi i u drugim gradovima

I na području Elektre Celje trenutačno je više od 6000 korisnika bez električne energije. Zbog velike količine teškog i mokrog snijega postoji povećana opasnost od lomljenja grana, stoga građane upozoravaju da se ne zadržavaju na zelenim površinama.

"Snježna opterećenja na nadzemnim vodovima te rušenje stabala i grana na elektroenergetsku mrežu uzrokuju kvarove zbog kojih su pojedini korisnici privremeno bez električne energije. Zbog nastavka snježnih padalina i otežanog pristupa nekim lokacijama situacija se na pojedinim mjestima brzo mijenja", priopćili su danas iz Elektre Maribor.

Upozoravaju da je najavljeno da će snijeg padati do kasnog poslijepodneva.

"Naši djelatnici intenzivno rade na ponovnoj uspostavi napajanja električnom energijom preusmjeravanjima i otklanjanjem kvarova na terenu gdje je to moguće. Mogući su dulji prekidi napajanja. Korisnike molimo za razumijevanje i strpljenje", naveli su iz mariborske Elektre.

Iz Mariborskog vodovoda korisnicima su preporučili da prije ponovne uporabe pitke vode isperu internu instalaciju i na svim izljevnim mjestima puste vodu da teče dok se ponovno ne razbistri.

⚠️☃️Na višjeležečih cestah se ponekod sneg že oprijemlje cestišč. Na cesti preko prelaza Korensko Sedlo so obvezne verige.



Napovedano je sneženje še do jutra in jutri dopoldan. Vozite previdno, prilagodite hitrost ter povečajte varnostno razdaljo. pic.twitter.com/gez4Sv2Sm4 — Promet.si (@promet_si) February 19, 2026

U Policijskoj upravi Maribor danas su zaprimili više dojava o prometnim nesrećama s materijalnom štetom. Vozači se bore i s poteškoćama zbog srušenih stabala, otrgnutih kablova i stupova na kolnicima.

Gradske vlasti pozvale su građane da se do daljnjega ne zadržavaju na svim zelenim površinama i trgovima u gradu.

"Zbog velike količine teškog i mokrog snijega postoji povećana opasnost od lomljenja grana i rušenja stabala, što predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost ljudi", upozorili su.