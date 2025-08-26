Mamić se oglasio o optužnici koju je pokrenuo, bijesan je: "Ja sam dosta časan i ponosan čovjek, ja drukere mrzim"

Branko Šegon i Tihomir Kralj naći će se na optuženičkoj klupi. Dokazivat će da od Zdravka Mamića nisu tražili pola milijuna eura mita, kako tvrdi USKOK.

"Jedan prilično bizaran kazneni postupak u nastavku onoga što gospodin Mamić izvodi iz BiH. Međutim mislim da je tu USKOK pogriješio, da su se zaletili i da su krenuli sa jednom pričom koja je nedokaziva", komentirao je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Branka Šegona.

Ljubo Pavasović Visković Foto: DNEVNIK.hr

USKOK ovako opisuje sporne susrete Šegona, bivšeg Linićevog zamjenika i Kralja, bivšeg pomoćnika u poreznoj upravi, sa Zdravkom Mamićem.

"... da su razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od jedne osobe protiv koje su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili iznos od 500.000,00 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv nje u svakom slučaju budu okončani u njezinu korist."



Slično te susrete opisuje i Mamić, sa sigurne udaljenosti od pravosuđa.



"Oni su rekli to je naša briga pa mi smo bili šefovi tih službi koji su ti to pakirali i naši ljudi, mi imamo dokumentaciju i naše ljude mi ćemo to preotvoriti tebe osloboditi, dokazati pravu istinu, a sad vidimo da uopće nije intencija da se dokaže što je od toga istina i da li je meni sve namontirano, odnosno kako mi je namontirano, nego je samo bitno Šegona i Kralja osuditi", rekao je Zdravko Mamić.



I Branko Šegon i Tihomir Kralj negiraju optužbe koje im se stavljaju na teret. Tvrde da je razlog sastanka sa Zdravkom Mamićem bila namjera stručne pomoći njegovoj obrani, ali i da su o svemu upoznali tadašnjeg zamjenika glavne državne odvjetnice Mladena Bajića.



"Kada je Mamić pozvao mog klijenta da dođe u BiH na razgovor, tada je on najavio to jednoj osobi koja je visokopozicionirana u DORH-u da ide tamo, nije htio ići na svoju ruku, da se ne shvati bilo što što on radi krivo i na kraju je gospodin Mamić vrlo grubo zloupotrijebio taj sastanak", kaže Pavasović Visković.

Zdravko Mamić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Mamić zbog svega ljutit.



"Prema tome može se dogoditi ako se ništa ne promijeni da ja budem svjedok Šegona i Kralja jer ja sam dosta časan i ponosan čovjek, ja drukere mrzim, ne podnosim", kaže Zdravko Mamić.



Šegonov nekadašnji šef, Slavko Linić danas bez komentara. Baš kao i ured predsjednika, Vlada, ali i niz oporbenih stranaka.

"Očito su to suspektni likovi, koji su davno trebali se naći pod udarom pravosuđa, ali to se nije dogodilo, događa se tek sada i to je žalosno. Mi imamo situaciju da su ladice u DORH-u pune", rekao je o slučaju Nikola Grmoja, saborski zastupnik MOST-a.



"Potpuno van bilo kakve pameti, nažalost, DORH je nasjeo na tu priču, krenuo s optužnicom, ali vjerujem da ćemo u postupku ishoditi oslobađajuću odluku", zaključio je odvjetnik Pavasović Visković.



Što je točno bilo - dokazivat će se na sudu.