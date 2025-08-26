USKOK podigao optužnicu, prozivao ih Mamić! Oglasio se odvjetnik: "Prilično bizaran postupak"
26. kolovoza 2025. @ 17:33
Branka Šegona i Tihomira Kralja USKOK tereti da su od Zdravka Mamića zatražili pola milijuna eura kako bi mu pomogli u kaznenim postupcima protiv njega.
USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona i nekadašnjeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave Tihomira Kralja. Terete ih da su od Zdravka Mamića zatražili pola milijuna eura kako bi kazneni postupci protiv Mamića bili okončani u njegovu korist.
"Toj osobi su prvookrivljeni i drugookrivljeni ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupaka u njezinu korist kao protuuslugu za zatraženo mito, pri čemu će se koristiti autoritetom temeljenim na dugogodišnjem obnašanju visokih funkcija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske, čije službe su bile uključene u postupanje u vezi razjašnjenja okolnosti spornih događaja zbog kojih je državno odvjetništvo protiv te osobe pokrenulo kaznene postupke, kao i povezanosti s bivšim glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske", priopćio je USKOK.
"Jedan prilično bizaran kazneni postupak u nastavku onoga što gospodin Mamić izvodi iz BiH. Međutim mislim da je tu USKOK pogriješio, da su se zaletili i da su krenuli sa jednom pričom koja je nedokaziva i za koju vjerujem da ćemo bez većih problema uspjeti ishoditi odluku u korist moje stranke", rekao je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Branka Šegona.
Na pitanje Dnevnika Nove TV što klijent kaže o optužnici, odvjetnik je rekao: "Da je potpuno bizarno da ga se optužuje za nešto što je on čak u jednom trenutku najavio DORH-u. Kada je odlazio na sastanak s Mamićem u BiH, rekao je što ide napraviti i ovo sve što tvrdi Mamić je potpuno van svake pameti."