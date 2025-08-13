Varali na uvozu luksuznih automobila i utajili hrpu novca: Objavljeni detalji optužnice

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana i tri tvrtke zbog utaje PDV-a na uvozu luksuznih automobila, čime su oštetili državni proračun za preko 580.000 eura.

Tužiteljstvo je izvijestilo da petorku u dobi između 31 i 59 godina i tri trgovačka društva tereti za kaznena djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza i carine, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Djelovali u zločinačkom udruženju

Uskok sumnja da je 36-godišnjak, od početka siječnja 2023. do 8. travnja 2024., kao odgovorna osoba osumnjičenog trgovačkog društva te stvarni voditelj još šest tvrtki, od kojih su dvije također obuhvaćene optužnicom, ustrojio zločinačko udruženje kako bi za sebe i druge stekao znatnu nepripadnu materijalnu korist.

Pritom je skupina, precizira Uskok, umanjivala obvezu uplate PDV-a iskazivanjem pretporeza na temelju neistinitih računa međusobno povezanih društava kojima je upravljao osnivač zločinačkog udruženja i to neiskazivanjem i neobračunavanjem PDV-a na stjecanje vozila visoke klase iz drugih država članica EU prodanih krajnjim kupcima u Hrvatskoj.

Pritom su 31-godišnjak i 33-godišnjak pomagali 36-godišnjaku u unosu rabljenih vozila iz drugih država članica EU korištenjem poslovne strukture društava osnovanih u prijevarne svrhe, dodaje Uskok.

U zamjenu za novac osnovao tvrtku

Tužiteljstvo navodi da je 59-godišnjak za novčanu nagradu i sukladno uputama 36-godišnjaka osnovao okrivljenu tvrtku, dok je drugi 31-godišnjak, od ožujka 2023. do sredine veljače 2024., obnašao funkciju direktora i osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva koje je 36-godišnjak kontrolirao.

Nakon što je preuzeo kontrolu nad navedenim tvrtkama, 36-godišnjak i 31-godišnjak su dogovarali nabavu i unos rabljenih vozila namijenjenih daljnjoj prodaji u Hrvatskoj koristeći okolnost da društva koja nabavljaju robu iz drugih država članica EU sukladno Zakonu o PDV-u nisu dužna platiti PDV prilikom stjecanja navedene robe, već su ga dužna obračunati, prijaviti i platiti prilikom prodaje robe u Hrvatskoj.

Fiktivni računi

Prodavatelji tako nabavljenih vozila, ujedno i obveznici PDV-a su račune za kupnju vozila bez iskazanog PDV-a i s naznakom "isporuka dobara unutar EU" ispostavljali društvima kojima je upravljao 36-godišnjak, nadodaje Uskok.

Nakon što je obavljen unos vozila u Hrvatsku, 36-godišnjak, 31-godišnjak i 33-godišnjak su za ta vozila izrađivali račune u kojima su neistinito prikazivali da su ta društva navedena vozila prodala okrivljenom društvu putem kojeg ih je 36-godišnjak prodavao krajnjim kupcima na domaćem tržištu.

Zatim je 36-godišnjak u cilju umanjenja obveza plaćanja PDV-a nalagao osobama zaduženim za pružanje knjigovodstvenim usluga da u knjigama ulaznih računa okrivljene tvrtke evidentiraju račune izdavatelja društava kojih je on sam odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja, a koji ne odražavaju stvarno nastale poslovne događaje.

Utajili 584.920 eura

Potom su te osobe, prema uputama 36-godišnjaka, u prijavama PDV-a iskazivale odbitak pretporeza na temelju nevjerodostojnih računa izdavatelja društava koje je 36-godišnjak kontrolirao, ističe Uskok.

Tužiteljstvo sumnja da je 36-godišnjak raspolagao s akumuliranim novčanim sredstvima te da je dio novca koristio za podmirenje obveza prema inozemnim dobavljačima vozila, a dio transferirao na svoj račun, dok je dio osobno te posredstvom osoba angažiranih u tu svrhu podizao u gotovini te ih je zadržao u zajedničku koristi s ostalim okrivljenicima.

Uskok naglašava da je na taj način državni proračun oštećen za 584.920 eura, dok su se okrivljenici nepripadno okoristili za 314.337 eura koje su međusobno podijelili. Osim toga su tri okrivljena društva stekla nepripadnu korist u iznosu od 572.920 eura, navodi tužiteljstvo.