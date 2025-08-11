Bivši šef suda koristio službeni auto u privatne svrhe, a onda je i lagao

USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Županijskog suda u Splitu zbog zlouporabe polažaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je, kao predsjednik Općinskog suda u Zadru, u razdoblju od 5. do 17. siječnja 2022. u Zadru i drugim mjestima u Hrvatskoj, protivno Pravilniku o načinu korištenja službenih automobila Općinskog suda u Zadru kojim je propisano da predsjednik suda ima pravo koristiti službeno osobno vozilo 24 sata dnevno za potrebe obavljanja posla, službeni automobil koristio u privatne svrhe te potom navedeno prikrio neistinitim prikazivanjem svojih službenih obveza.

Okrivljenik je službeno vozilo Općinskog suda u Zadru koristio za putovanje koje je samo dijelom bilo vezano za obavljanje njegovih radnih zadataka. Sastanak predsjednika više općinskih sudova, koji je bio zakazan za 11. siječnja 2022. u Zagrebu, iskoristio je za višednevno izbivanje sa svog radnog mjesta. Naime, 5. siječnja 2022. je službenim vozilom otišao iz Zadra te je do održavanja navedenog sastanka službeno vozilo koristio isključivo za svoje osobne potrebe.

Kako bi prikrio neopravdano trodnevno izbivanje s radnog mjesta, 17. siječnja 2022. je u putni nalog neistinito unio da je u razdoblju od 5. do 12. siječnja 2022. bio na službenom putovanju te da je službeno vozilo koristio u tu svrhu. Pritom je u periodu od 5. do 12. siječnja 2022. prešao 1044 kilometara, a cjelokupni trošak goriva je podmirio INA karticom izdanom na ime Općinskog suda u Zadru", napisali su.