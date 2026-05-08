Uredite vrt za nadolazeću ljetnu sezonu: Klupe, stolovi i igrališta od reciklirane plastike su sve češći izbor

Korištenje proizvoda koji su izrađeni od recikliranih materijala je jedan od načina kako baš svatko može malo više brinuti o okolišu. To neće značiti da morate pristati na manju kvalitetu, već dapače, ovakvi proizvodi mogu biti itekako izdržljivi i dugotrajni.

Spojiti brigu za okoliš i lijepo urediti eksterijer je danas sve više dostupno zahvaljujući tvrtkama kao što je EcoStreet, o čijoj se ponudi možete dodatno informirati na stranici Bijelo Jaje.

Proizvodi od reciklirane plastike postaju popularniji

Briga za okoliš neće tražiti velike izmjene životnog stila. Posljednjih se godina sve više stavlja naglasak na smanjivanje otpada i recikliranje. Osim onoga što svi već rade, jedna dodatna stvar s kojom možete pridonijeti je korištenje proizvoda od reciklirane plastike.

ECOSTREET – RECIKLIRANI PLASTIČNI PROIZVODI Foto: PR

EcoStreet izrađuje proizvode za uređenje eksterijera kao što su klupe, kante za smeće, stolovi, žardinjere pa čak i dječja igrališta. Svi su proizvodi napravljeni od reciklirane plastike koja se može ponovno reciklirati nakon korištenja. Dobro je znati i da se proizvodi od reciklirane plastike obrađuju jednako lako kao i drvo.

Njihova je misija smanjiti plastični otpad pretvarajući ga u opremu za uređenje eksterijera i parkova, bez smanjenja kvalitete ili negativnog utjecaja na izgled.

Vremenski uvjeti kao što su slana voda, sunce, vlaga ili mahovina neće naštetiti proizvodima. Zbog svoje visoke izdržljivosti na različite vremenske uvjete neće ni zahtijevati kontinuirano održavanje. Na ovaj način štedite i vrijeme i novac. Uz to, za svoje proizvode nude i garanciju od 15 godina.

Dizajn koji izgleda lijepo i prilagođava se vašem prostoru

Održivi proizvodi mogu izgledati estetski privlačno, a ovi su najbolji dokaz toga.

Uzimanje u obzir karakteristika vašeg doma i okućnice, okruženja, kao i vaših želja, ključno je za stvoriti finalni rezultat koji ćete obožavati.

ECOSTREET – RECIKLIRANI PLASTIČNI PROIZVODI Foto: PR

U ponudi imaju različite dizajne i veličine klupa pa tako korisnici mogu birati između onih klasičnih verzija, modernijih modela sa ili bez naslona, a u ponudi su čak i klupe prilagođene invalidima. Izgledaju toliko dobro da nitko ne bi na prvu ni pomislio da je u pitanju reciklirani materijal.

Kako dolazi toplije vrijeme, žardinjere za cvijeće i biljke će dati dodatan šarm prostoru, a dolaze i u dizajnu koji spaja mjesto za biljku s mjestom za sjedenje.

ECOSTREET – RECIKLIRANI PLASTIČNI PROIZVODI Foto: PR

Oni koji vole organizirati vanjska druženja i roštiljanje za obitelj i prijatelje će posebno biti oduševljeni stolovima i klupama koji dolaze u kompletu. Jesti na otvorenom tijekom proljeća i ljeta ima neku posebnu čar.

Ponuda je upotpunjenja i dječjim igralištima koja su osmišljena tako da potaknu kreativnost i aktivnu igru. Istovremeno je fokus i na tome da budu sigurna pa će biti omiljena zanimacija djece, dok će roditeljima pomoći da se mogu u miru opustiti.

ECOSTREET – RECIKLIRANI PLASTIČNI PROIZVODI Foto: PR

Ideje za uređenje i vašeg eksterijera

Ponuda koja nudi veliki niz rješenja za uređenje okoliša i eksterijera osigurava svakome pronalazak savršene opcije baš za njega.

Kako ukomponirati uređenje vanjskog prostora s brigom za okoliš i koja sve rješenja postoje, možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.