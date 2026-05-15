Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Na terasi kafića napadnut 40-godišnjak, teško je ozlijeđen

Muškarac je teško ozlijeđen nakon napada oštrim predmetom na terasi ugostiteljskog objekta u zagrebačkoj Dubravi.

Napad se dogodio u četvrtak tijekom poslijepodnevnih sati u Koledinečkoj ulici. Kako je izvijestila zagrebačka policija, 63-godišnjak je prišao 40-godišnjaku te ga ozlijedio.

Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 63-godišnjak uhićen je na mjestu događaja i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.