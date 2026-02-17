Počeli su upisi prvašića, stižu upozorenja o sve većem problemu
17. veljače 2026. @ 20:17
Počeli su upisi u prvi razred, a raste i broj djece s odgodom.
Počeli su upisi djece u prvi razred, koji se kao i prošle godine provode elektroničkim putem putem platforme e-Građani. Upisi će trajati do 15. ožujka, dok se prijevremeni upisi za djecu koja do 31. ožujka neće navršiti šest godina provode do kraja mjeseca. Za djecu s teškoćama upisi su otvoreni od početka veljače i traju do 15. travnja.
Prošle godine odgodu upisa dobilo je više od 4600 djece. Razlozi za odgodu različiti su i uključuju emocionalnu nezrelost, nerazvijenu grafomotoriku, poteškoće u koncentraciji te roditeljsku inicijativu zbog zabrinutosti hoće li dijete uspješno krenuti u školu.
U vrtićima se priprema djecu za školu kroz aktivnosti koje razvijaju vještine potrebne za pisanje i socijalnu interakciju, uključujući crtanje, oblikovanje i osnovne životne vještine. Struka naglašava da odgoda upisa nije negativna, već omogućuje djetetu dodatno vrijeme za razvoj ključnih vještina kako bi u školu krenulo potpuno spremno.
