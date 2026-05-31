Vrijeme sutra donosi nestabilnosti i pad temperature: Meteorolog otkriva gdje će biti sunčano

Sunčano i vruće izvrsna je podloga za nažalost vrlo intenzivne promjene vremena. Tako i na danas ovo dobro zagrijano tlo stiže svježija zračna masa, zbog čega nastaju olujni oblaci u vrlo nestabilnoj atmosferi. Zato već ima izraženijih grmljavinskih pljuskova.

Očekuje nas promjenjivo do pretežno oblačno, kišovito i na kopnu svježije vrijeme, dok će najviše sunca biti na jugu.

Inače, cijeli tjedan je promjenjiv, kiša ponovno u srijedu, dok utorak i četvrtak izgledaju kao dani s najviše sunčanih razdoblja. Sasvim uobičajeno za lipanj, isto kao i nesigurnost same prognoze, pa ako ovaj sljedeći tjedan nešto planirate na otvorenom i vidite kako vam se prognoza na pametnim telefonima za drugu polovicu tjedna svako malo mijenja, znajte, i to je normalno, u ovakvoj atmosferi i u ovo doba godine prognozu treba pozorno i češće pratiti.

Tako i mi pokušavamo komunicirati samu nesigurnost prognoze, kako biste znali kad možete planirati, a kad ne. Lipanj i prva polovica srpnja po tom pitanju pripadaju najizazovnijim razdobljima u godini.

Novi tjedan počinjemo uz promjenjivo i pretežno oblačno jutro. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Šanse za pri tom obilniju oborinu najveće su na sjeverozapadu zemlje. U Dalmaciji u početku djelomice, na jugu i pretežno sunčano. Na moru će puhati većinom slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. U Slavoniji povremeno umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u većini krajeva između 15 i 20 stupnjeva.

Promjenjivo oblačno u središnjoj Hrvatskoj nastavit će se i poslijepodne. I dalje će biti kiše te grmljavinskih pljuskova. Vjetar slab, a temperatura uz kišu osjetno niža. Bit će najčešće između 21 i 23 stupnja.

Promjenjivo i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Također s kišom i pljuskovima. Puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 22 do 24 stupnja.

U gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran očekuje nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Iako se u većini zemlje glavnina očekuje prijepodne, pljuskova može biti i u drugom dijelu dana. Na moru će puhati većinom slab do umjeren jugozapadnjak, u dijelu dana okrenut će prolazno na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura, u gorju oko 20, a na sjevernom Jadranu od 23 do 26 stupnjeva.

U Dalmaciji prijepodne sunčano, a poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka mjestimice kiša i pljuskovi: većinom sjevernije, no krajem dana možda i na jugu. Puhat će mjestimice umjereno jugo, potom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura će biti od 25 do 28 stupnjeva.

More je i uglavnom 20 do 22 stupnja. No vrijeme će za kupanje povoljno biti samo u Dalmaciji, odnosno na jugu.

UV indeks, u skladu s vremenom. U unutrašnjosti uglavnom nizak, u Dalmaciji visok.

Utorak nam nosi nešto sunčanije i mirnije vrijeme u većinu predjela, mada će i dalje biti promjenjivo. U srijedu ponovno oblačno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, bit će i obilne oborine, dok četvrtak donosi nova sunčana razdoblja. Tako će i temperatura varirati, malo toplije, malo svježije ovisno o kiši i pritjecanju nove svježine u zraku s Atlantika.

I na moru, osobito u srijedu kiša, izraženiji pljuskovi i grmljavina. A u utorak i četvrtak povoljnije, iako ne i posve stabilno. Puhat će umjereno, ponegdje jako jugo, a u četvrtak sjeverozapadnjak.

Red sunca, red kiše, takva nam je prognoza za ovaj tjedan. Sasvim uobičajeno za početak jednog lipnja. I kad smo već u lipnju, obratite pozornost na miris lipe koja pomalo već cvjeta.