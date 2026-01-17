Umro je hrvatski fotograf, novinar i najekscentričniji beskućnik u Hrvatskoj

Hrvoje Gospočić, bivši novinar, ratni fotograf i multimedijalni umjetnik koji je posljednje godine života proveo kao beskućnik, preminuo je u četvrtak, 15. siječnja, u Zagrebu.

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u tada prestižnom u Centru za kulturu i umjetnost u Križanićevoj. Snepunih osamnaest, u tada žestoko podijeljenoj Irskoj snimao je sjevernoirske teroriste, piše Večernji.

Tijekom osamdesetih radio je na omladinskom Radiju 101, a potom na OTV-u, HTV-u i u Vjesniku. Kao ratni izvjestitelj i fotograf tijekom Domovinskog rata, čije su snimke krasile naslovnice vojnih tiskovina, dvaput je izbjegao smrt na bojištu.

Nakon 90-ih počinju za njega teški financijski i zdravsteni problemi. Nakon gubitka stana u sudskom sporu, živio je u zapuštenim objektima, uključujući kuću u Savskoj ulici u kojoj je želio napraviti muzej, ali je kuća, zajedno s njegovom umjetničkom kolekcijom, stradala u požaru. Sebe je nazivao "opljačkanim disidentom", a o njegovoj je sudbini redatelj Ivan Mihaljević snimio nagrađivani dokumentarni film.

Iako bez posla, a kasnije i krova nad glavom, Gospočić je sa svojom malenom kamerom obilazio sva kulturna događanja u gradu. Bio je poznati po performansima te britkoj kritici lokalnih vlasti.

Među adresama na kojima je spavao bila je i napuštena zgrada Zagrebačke banke u Paromlinskoj ulici, iz koje je pogled pucao baš na ured gradonačelnika, kojega je iz ruševine jutrima glasno pozdravljao, piše Večernji.

Ispraćaj Hrvoja Gospočića bit će u srijedu, 21. siječnja 2026. u 10:10 sati na zagrebačkom Krematoriju.