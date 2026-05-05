Umjesto u idili prirode, žive u nesnosnom smradu izmeta iz ilegalnog azila: "Ovoj bandi lažljivoj nitko ne može stati na kraj"

Mještani Skradnika ponovno su se pobunili protiv neregistriranog skloništa za životinje koji je u njihovom kraju, kako tvrde, ugodan život u malom mjestu pretvorio u pakao.

U dvorištu udruge Šapa u srcu Ogulin broj pasa doseže gotovo dvije stotine, a mještani upozoravaju na nesnosan smrad koji se širi zbog nakupljenog izmeta koji se ne odlaže na primjeren način. Prema navodima mještana, hrpe izmeta prekrivaju sijenom i stoje tako mjesecima, smrad je deset puta jači od stajskog gnojiva.

Prilikom inspekcijskog nadzora u proljeće 2025. godine, vlasnica Anica Pribanić tvrdila je da izmet bacaju u septičku jamu, a tijekom nadzora nisu uočene nepravilnosti, no mještani tvrde suprotno - hrpe izmeta nagurane su uz ogradu prema susjedima, a zatim bager to razvlači po dvorištu, a sve na kraju prekriju slojem finog pijeska, zaključili su.

Vlasnica Pribanić ovih je dana objavila videosnimku radova na uređenju dvorišta skloništa, bagere i pijesak, dok mještani tvrde da je riječ o zasipavanju hrpa izmeta.

"Ovoj bandi lažljivoj nitko ne može stati na kraj. Trebala bi im septička kao pola njihova imanja za 200 pasa. Koliko je to tona godišnje? Nalazimo se na krškom tlu, sve te fekalije idu u podzemne vode. Uz sve to imaju i prirodni ponor koji bi trebao odvoditi vodu za vrijeme poplava. Ne odvodi je nikuda jer je zatrpan kamenjem, šljunkom i izmetom", pričaju mještani.

Kažu i kako, umjesto da budu kažnjeni, vlasnici skloništa nagrađeni su novčanim donacijama. Mnogi psi ondje su nečipirani, u skloništu je nered, azbestne ploče po tlu, smrad i bezobrazluk, a djelatnost skloništa za životinje obavljaju bez dozvole.

O svemu smo poslali upit vlasnici skloništa Anici Pribanić, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.