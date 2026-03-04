Počela međunarodna konferencija u upravljanju rizicima povezanim s umorom pilota

Međunarodna konferencija o upravljanju rizicima povezanima s umorom pilota EASA/HACZ Fatigue Risk Management Conference 2026., održava se danas i sutra u Splitu u organizaciji Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ).

Tijekom dva dana programa, kroz prezentacije i panel rasprave, uz sudjelovanje predstavnika europskih operatora zrakoplova, sindikalnih i stručnih udruženja, znanstvene zajednice te nadležnih tijela, raspravljat će se o temama vezanima za upravljanje rizikom od umora u zračnom prometu, izvijestili su organizatori u srijedu.

Bit će predstavljene europske prakse u područjima kao što su implementacija i validacije odgovarajućeg FRM-a (Fatigue Risk Management - upravljanje rizikom od umora), integracije bio-matematičkih modela i osposobljavanja operativnog osoblja, kao i očekivanja u vezi s nadolazećim izmjenama i dopunama uredbe EU-a, koje će između ostalog u području FRM-a obuhvatiti i operatore zračnog taksija.

Na konferenciji izravno sudjeluje 200 stručnjaka i 500 putem videoveze.

Na početku skupa sudionicima su se obratili državni tajnik za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i zračni promet u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, direktorica Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Ana Kapetanović te putem video linka direktor EASA Flight Standardsa (dio Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa koji definira i nadzire propise za sigurne zrakoplovne operacije) Francesco Gaetani.