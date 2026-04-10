Ukinuli zanimanje koje puni salone: "Posla ima, najčešći pacijenti su od 9 do 90"

U Hrvatskoj se gasi obrazovanje za zanimanje pedikera, iako potražnja na tržištu rada ne jenjava, upozoravaju iz struke i škola.

"Ovo je predzadnja generacija pedikera u Hrvatskoj", poručuju iz Obrtničke škole Osijek, gdje se još uvijek školuju budući stručnjaci za njegu stopala. Učenice koje pohađaju program ističu kako su zanimanje odabrale svjesno i s velikim interesom.

"Ja sam od malena znala s čime se želim baviti, a i sestra mi je isto išla u školu, ona je bila maturant pa sam znala što upisati", rekla je učenica Sara Špehar.

Sličnog je razmišljanja i njezina kolegica. "Stvarno mi se jako svidjelo, ide mi", kazala je Dorotea Žulj.

No, unatoč interesu učenika, program se gasi. "Ove godine izlazi jedan razred, današnji drugi razred postaje treći i to je, nažalost, kraj obrazovanja pedikera kod nas u školi. U cijeloj Hrvatskoj došlo je do promjene u strukovnom obrazovanju i na neki način zaobišlo se napisati kurikulum za zanimanje pediker, što se nadam da će biti u dogledno vrijeme promijenjeno", upozorila je ravnateljica škole Maja Zorić.

Gasi se smjer pediker u školama

Paradoks je tim veći što je riječ o zanimanju koje je sve traženije, iako formalno nije prepoznato u europskom sustavu. Nastavnica praktične nastave Emina Kekez ističe važnost struke u svakodnevnom životu.

"Kad imate probleme na stopalu, taj problem može riješiti isključivo pediker, naravno ako nije teže pa se obratimo liječniku. Između liječnika i čovjeka stoji pediker", naglasila je.

Dodaje kako je riječ o zanimanju koje zahtijeva široko znanje. "Pediker je osoba koja teži ka tome da mi danas normalno hodamo bez bolova... i sve te probleme koji nastaju mi se nemamo kome obratiti. Ipak pediker uči anatomiju stopala, fiziologiju tijela, ali i sve probleme tijekom života i razvoja", rekla je Kekez.

Unatoč ukidanju programa, država istodobno pedikere prepoznaje kao deficitarno zanimanje. "Ove godine, prilikom raspisivanja natječaja za stipendiju Ministarstva gospodarstva, pediker se našao na listi deficitarnih zanimanja. Maturanti će moći dobiti stipendiju, zanimanje je svrstano u deficitarno", istaknuto je.

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih poručuju da zanimanje nije ukinuto, već integrirano u širi program. "Upravo su poslodavci istaknuli potrebu za radnicima koji imaju šira znanja i veću fleksibilnost, umjesto usko specijaliziranih znanja i vještina. Međutim, obrazovni sustav ostaje otvoren i prilagodljiv te, ako se u budućnosti pokaže jasna potreba tržišta rada za zasebnim zanimanjem pediker, takva mogućnost može se ponovno razmotriti i uvesti", navode iz Ministarstva.

No, poduzetnici tvrde da je potreba već sada velika. "Posla ima, najčešći pacijenti su od 9 do 90. Klijenata ima toliko da dolaze iz drugih mjesta, ne samo iz Osijeka, tako da je potreba ne samo za medicinskom pedikurom", kaže vlasnica salona Melita Krešo.

