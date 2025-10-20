Gradovi i općine raspisali natječaje za stipendije: Evo za koga i koliko

Brojni gradovi i općine ovih su dana raspisali natječaje za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, među njima su i Samobor, Karlovac, Kaštela, Hvar, Vis, a oglase za stipendije objavile su i neke županije.

Samobor će dodijeliti 120 stipendija, 60 učeničkih i isto toliko studentskih, prve iznose 110, a druge 160 eura mjesečno, Grad će ih isplaćivati 12 mjeseci.

Novost je što Samobor ove godine dodjeljuje pet stipendija više za određena deficitarna zanimanja, kod trogodišnjih srednjoškolskih programa to su primjerice automehaničar, dimnjačar, kuhar, a kod programa na sveučilišnim studijima to su, primjerice nastavnički smjerovi matematike i fizike, građevina, sestrinstvo itd.

Karlovac daje 74 stipendije, 37 redovitim srednjoškolcima i isto toliko redovitim studentima, srednjoškolska stipendije iznosi 80, a studentska 150 eura mjesečno. U oba slučaja, Grad će po deset stipendija dodijeliti temeljem općeg uspjeha učenika, odnosno studenta, a po 27 za deficitarna zanimanja.

Velika Gorica dodijelit će 40 stipendija za uspjeh u školovanju – 20 učeničkih i 20 studentskih te 30 stipendija prema socijalnom statusu – 15 učeničkih i 15 studentskih. Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2025. godine. Iznos stipendije za učenike je 100, a za studente 165 eura mjesečno.Osim toga, Grad je dodijelio i 46 stipendija za učenike prvog razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva.

Grad Kaštela daje čak 180 učeničkih i studentskih stipendija, po 80 za izvrsnost, odnosno za uspjeh u školi ili na fakultetu te prema socijalnom statusu. Po 30 stipendija namijenjeno je učenicima, a po 50 studentima. Uz to, daje i 20 sportskih stipendija, po deset učeničkih i studentskih. Stipendije dodjeljuje za deset mjeseci, računajući od 1. rujna ove godine. Učenici mjesečno dobivaju po 90 eura, a studenti po 160 eura, što kroz školsku odnosno akademsku godinu ukupno iznosi 900, odnosno 1600 eura po učeniku, odnosno studentu.

Stipendije svojim srednjoškolcima i studentima koji se školuju na javnim srednjim školama i visokim učilištima izvan Hvara, dodjeljuje i Grad Hvar. Dobivat će ih deset mjeseci, počevši od 1. rujna ove do 30. lipnja iduće godine. Srednjoškolci će dobivati po 135 eura, a studenti po 160 eura, izuzetak su studenti čiji je prosjek ocjena četiri i više, njima će Grad mjesečno isplaćivati po 200 eura.

Vis: Ako postoji slobodno radno mjesto u struci, prihvatiti ga ili vratiti stipendiju

Za recentnu akademsku godinu Grad Vis dodijelit će četiri vrste stipendija: opću, prema kriteriju izvrsnosti, prema socijalnom kriteriju te za deficitarna zanimanja.

Opću će dodijeliti za 20 studenata i iznosit će 80 eura mjesečno, prema kriteriju izvrsnosti stipendirat će pet studenata u iznosu od 120 eura, a isti iznos stipendije dobit će i troje studenata prema socijalnom kriteriju. Taj iznos Vis je namijenio i za stipendiju za deficitarna zanimanja, broj studenata koje će stipendirati nije ograničen.

Vis je u natječaj ugradio i obvezu po kojoj je korisnik, ukoliko postoji slobodno radno mjesto u njegovoj struci, dužan prihvatiti radno mjesto na onoliko godina koliko je primao stipendiju, u protivnom dužan ju je vratiti Gradu u ukupnom iznosu.

Natječaje za stipendije oglasile su i neke županije, među njima i Zagrebačka i Karlovačka.

Zagrebačka traži 75 novih stipendista, 45 učenika i 30 studenata. Učeničke stipendije iznose 120, a studentske 240 eura mjesečno, županija ih isplaćuje cijele godine. To znači da će učenici godišnje dobiti po 1.440 eura, a studenti 2.880 eura.

Isti broj studentskih stipendija dodjeljuje i Karlovačka županija, 20 za socijalni status, isto toliko za darovite studente, te 35 za deficitarna zanimanja, a iznose 150 eura na mjesec.

Redovito godišnje Istraživanje Ministarstva demografije o lokalnim demografskim mjerama ove je godine pokazalo da samo 50-ak od 575 općina, gradova i županija, koliko ih Hrvatska ima, ne daje stipendije učenicima i studentima.

Uz izuzetak Kutine i Preloga, radom se radi o manjim općinama.

Stipendije iznose od 20 eura, koliko mjesečno daje općina Fažana, do 833 eura, koliko daju Stari Jankovci. Umjesto mjesečne isplate, neke su se općine i gradovi odlučili za jednokratne potpore, pa tako općina Šolta daje 1380 eura, Šodolovci 1300, Baška Voda, Klanjec, Marijanci, Ivankovo, Erdut, Drniš po 1000 eura itd.

