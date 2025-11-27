Ličani upozoravali na sumnjive susrete Mikulića i osumnjičenika za muljaže s otpadom: "Nije uhićena mala riba"

Počelo je s tonama opasnog otpada koje su se godinama odlagale u Gospiću, pao je na zagorskom kamenolomu. Tako je USKOK došao do Andrije Mikulića sada bivšeg glavnog državnog inspektora.

Uhićen je zbog sumnje na korupciju.



"Idemo sad na Vladu, Vlada je u jedan, moram stići u NSK! Ćao!", otpilio je novinare u četvrtak premijer Andrej Plenković.

U poslijepodnevnim satima - Vlada Mikulića smjenjuje usred drugog mandata. Mikulića se dovodilo u vezu s poslovia s ilegalnim odlagalištima zbog kojih su s još nekoliko osoba pali supružnici - Monika i Josip Šincek.



"Kad bude završilo onda se javite, imamo puno toga za reći!", rekao je u prolazu do zgrade suda uhićeni Josip Šincek.



Nagađalo se, ali nema službene potvrde da je Mikulić od Šinceka tražio mito kako bi ispekcija pustila da njegova tvrtka radi u miru. Govorilo se da je reketario.

I Ličani su upoozoravali na problem, snimali mehanizaciju na terenu - otvoreno prozivali Mikulića da se sastajao s varaždinskim poduzetnikom. Mikulić nije negirao poznanstvo - pravdao se da je dolazio u inspekcijski nadzor.

Uz Mikulića istražuje se još nekoliko osoba u više županija. Nije se dugo čekalo na reakciju politike.

"On je Plenkovićev odabranik zbog kojeg je osnovan Državni inspektorat zato što je imao najbolje reference jer je u svakom trenutku bio spreman krasti", rekla je Mirela Ahmetović, zastupnica SDP-a.

Nikola Grmoja Foto: Dnevnik Nove TV

"Zanimnljivo je, nije uhićen netko tko je mala riba. Uhićen je glavni inspektor koji kontrolira sve", kazao je Nikola Grmoja, predsjednik Mosta.

"Najvažnije je da, bez obzira što mislio ja ili premijer ili bilo tko u oporbi, najvažnije je da se postupa jednako prema svima tko se ogriješio o zakon, bez obzira na ime i prezime, stranačku pripadnost, funkciju, da se prema njemu postupa", rekao je predsjednik DP-a Ivan Penava.

Ivan Penava Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon što je došao na mjesto s kojeg je promijenio čak i uredske stolce - rušio je ilegalno sagrađeno, zatvarao i upadao u ugostiteljske objekte i noćne klubove - Mikulić je vodio zagrebački HDZ. Zbog promaknuća na jednu od moćnijih funkcija u državi - odanost stranci nije skrivao.



"Upoznao sam predsjednika stranke gospodina Plenkovića sa svojom željom da posao glavnog državnog inspektora bude moj primarni zadatak. Izuzetno cijenim što je Andrej, ali i vodstvo stranke uvažilo i podržalo moj stav", govorio je Mikulić u lipnju 2020.



Bio je i u predsjedničkoj kampanji Kolinde Grabar Kitrarović.



"Nije Andrija Mikulić taj koji će sam raditi kao u Inspektoratu. Ja imam tim ljudi. Kao i u Inspektoratu", rekao je u listopadu 2019. Andrija Mikulić.



Sada će svoju ulogu morati pojasniti istražiteljima - Vlada je osudila koruptivno ponašanje. Poručili su kako nema zaštićenih.