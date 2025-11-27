Obavijesti Foto Video Pretražite
Zašto je pao?

Ličani upozoravali na sumnjive susrete Mikulića i osumnjičenika za muljaže s otpadom: "Nije uhićena mala riba"

27. studenoga 2025.
Andrija Mikulić
Andrija Mikulić Foto: Dnevnik Nove TV
Novi politički potres u režiji USKOK-a. Uhićen je glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Osumnjičen je za korupciju, a akcijom je osim njega obuhvaćeno više ljudi i tvrtki. Mikulić je dugogodišnji visoki dužnosnik Hrvatske demokratske zajednice, funkciju glavnog državnog inspektora obavlja od 2019. godine, a Vlada ga je danas - razriješila.
