Oglasila se udruga posrednika: "Nije točno da agenti za nekretnine neće smjeti naplaćivati dvostruke provizije"

Hrvatska udruga posrednika u prometu nekretnina (HUPN) u petak se usprotivila tvrdnjama da agenti za nekretnine više neće smjeti naplaćivati dvostruke provizije - i od prodavatelja i od kupaca, tvrdeći da to nije točno.

"Zakon nigdje ne propisuje da je zabranjena naplata provizije i od prodavatelja i od kupca, to jest od najmodavca i najmoprimca, ako za to postoji uredan ugovorni odnos i ako je posrednička usluga stvarno pružena", priopćila je udruga nakon sastanka u Splitu na kojem se raspravljalo o budućnosti posredovanja u prometu nekretnina u Hrvatskoj.

Ni raniji zakoni o posredovanju nisu tako definirali pitanje naplate provizije, tvrdi udruga posrednika.

Udruga u tom kontekstu ističe kako je važno razlikovati pitanje uvjetovanja naplate provizije te da naplata agencijske provizije nije smjela biti nezakonito uvjetovana ni ranije.

Prema tumačenju HUPN-a, posrednici u prometu nekretnina nisu pasivni promatrači tržišta, nego agencije svakodnevno sudjeluju u procesu prodaje i najma, komuniciraju s vlasnicima, informiraju nalogodavce o realnoj tržišnoj situaciji, usklađuju očekivanja prodavatelja i kupaca, organiziraju razglede, vode pregovore, prikupljaju dokumentaciju i nastoje dovesti strane do dogovora.

Udruga smatra pogrešnim kada se u javnosti stvara dojam da agencije za nekretnine nekoga zastupaju, poput odvjetnika. "Agencije prije svega posreduju, njihova je uloga da postupak prođe zakonito, tako da sve strane budu pravilno informirane," poručuje HUPN.

Rakocija: Staje se na kraj fantomskim posrednicima

Konačnim prijedlogom zakona o posredovanju u prometu nekretnina, agentima se zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije, kao i uvjetovanje razgledavanja nekretnine potpisivanjem ugovora o posredovanju, kazao je u četvrtak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.

"Ovaj zakon štiti kupca. Zabranjuje se uvjetovanje razgledavanja nekretnine potpisivanjem ugovora o posredovanju. Nedopustivo je od potencijalnog kupca tražiti potpis i proviziju samo da bi zakoračio u nekretninu koju je agencije već ugovorila i oglasila u ime prodavatelja", rekao je Rakocija predstavljajući prijedlog zakona u Hrvatskome saboru.

Njime se regulira i naplaćivanje naknade, pa tako posrednik od svake strane, kupca i prodavatelja, može naplatiti najviše 50 posto ukupne naknade koja je propisana cjenikom koji je sastavni dio ugovora.

Prema predloženom zakonu, agencije moraju imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme.

"Time se staje na kraj nelegalnim, fantomskim posrednicima. Također, staje se na kraj manipulacijama u oglašavanju i uvode se stroga pravila prema kojima se više neće moći oglašavati tuđe nekretnine bez potpisivanje ugovora s vlasnikom", naglasio je Rakocija.