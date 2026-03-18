Na tržište nekretnina stižu nova pravila i drastične kazne: Pogledajte što se sve mijenja

Vlada je na sjednici u srijedu usvojila nacrt novog zakona koji bi trebao uvesti red na tržište nekretnina koje se pretvorilo u Divlji zapad. Za razliku od dosadašnje prakse, novi zakonski okvir postavlja strože kriterije za poslovanje agencija i dobivanje licenci, sve kako bi se zaštitili potrošači koji su sve više revoltirani situacijom. I to ne samo zbog visokih cijena kvadrata.

Kako je kazao ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavljajući zakonske izmjene, tržište je postalo iznimno dinamično, a rast broja agencija i rad nekvalificiranih agenata doveo je do pada kvalitete usluge i porasta nelegalnog posredovanja te brojnih prigovora i potrošača i stručnih udruga.

Novi zakon trebao bi dokinuti bar tri stvari na koje su kupci, ali i prodavatelji nekretnina imali najviše prigovora. Prva je da agencije više neće moći krasti oglase i neovlašteno nuditi tuđe kvadrate koji se nalaze u oglasnicima bez pristanka druge strane. Naime, novi zakon eksplicitno propisuje da agencija ne smije oglašavati nekretninu ako prethodno s vlasnikom nema sklopljen pisani ugovor o posredovanju.

Drugi veliki problem je dvostruko naplaćivanje provizije. Naime, agencije nerijetko naplaćuju proviziju i od prodavatelja i od kupca s kojim nemaju ugovor. Posrednik će ubuduće moći naplatiti naknadu za istu nekretninu od obje strane, ali samo ako sva svakom ima zasebni ugovor o posredovanju. Osim toga, ukupna naknada neće smjeti premašivati maksimalni iznos iz važećeg cjenika. Na primjer, ako agencija uzima proviziju 3 posto, može ju naplatiti ili 3 posto od kupca ili tri od prodavatelja. Ili pak po 1,5 posto od obje strane, ali za različite usluge. Od jednog, primjerice, za oglašavanje, a od drugog za uknjižbu nekretnina i pravne poslove.

Također, ono što je kod nekih agencija postala normalna praksa – da potvrdu za razgledavanje koju je kupac potpisao tretiraju kao ugovor o posredovanju ili razgledavanje uvjetuju potpisivanjem takvog ugovora, više neće biti moguće.

“Potpisivanje potvrde o razgledavanju nekretnine ne smatra se ugovorom o posredovanju i ne smije sadržavati odredbe kojima se treća osoba obvezuje na plaćanje posredničke naknade”, navodi se u nacrtu zakona.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako nije ugovoreno da to pravo nastaje već sklapanjem predugovora. Djelomično ili potpuno plaćanje posredničke naknade ne smije se zahtijevati.

Kazne do 30.000 eura!

Svaki posrednik u prometu nekretnina zakonski je obvezan u radnom odnosu na puno radno vrijeme imati barem jednog agenta koji je stručno osposobljen za te poslove. Ova se osposobljenost dokazuje isključivo potvrdom o položenom stručnom ispitu. Za provođenje ispita ovlasti ima Hrvatska gospodarska komora.

Ako Državni inspektorat utvrdi da posrednik radi bez potrebnog rješenja ili ne ispunjava uvjete, zabranit će mu se daljnje obavljanje djelatnosti.

Zakon predviđa velike novčane kazne za prekršitelje. Za opće prekršaje, poput nepravilnog oglašavanja, neisticanja općih uvjeta poslovanja ili naplate provizije veće od propisane, posrednici mogu biti kažnjeni iznosom od 3000 do 6000 eura.

Mnogo strože kazne, u rasponu od 15.000 do 30.000 eura, predviđene su za one koji obavljaju djelatnost bez potrebnog rješenja Ministarstva ili prestanu ispunjavati ključne zakonske uvjete. Također, sami agenti kao fizičke osobe podliježu kaznama od 3000 do 6000 eura ako poslove obavljaju bez upisa u Imenik agenata ili ako su istovremeno zaposleni kod više posrednika.

Agencije će ubuduće morati imati policu osiguranja koja pokriva najmanje 100 tisuća eura po pojedinom štetnom događaju, odnosno ukupno 300 tisuća eura na godišnjoj razini. Time se jamči da će kupci i prodavatelji biti adekvatno obeštećeni u slučaju bilo kakvih pravnih propusta ili profesionalnih pogrešaka posrednika.

Novi zakon trebao bi stupiti na snagu do ljeta.