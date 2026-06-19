"Presuda Vrhovnog suda mora pasti": Udruga Franak najavila iduće korake

Udruga Franak reagirala je na presudu Vrhovnog suda, koji je u četvrtak objavio da je strankama otpremio pravomoćnu odluku i rješenje u predmetu kolokvijalno nazvanom konvertirani CHF krediti, prema kojoj korisnici kredita u švicarskim francima, a koji su prihvatili konverziju kredita u euro, nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa.

Odluka je donesena glasanjem 9:4, a udrga Franak održala je konferenciju za medije na kojoj je upozorila da je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, hrvatskom Ustavu i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava.

"Abitrarna i diskriminatorna odluka Vrhovnog suda"

"Odluka proširenog vijeća Vrhovnog suda protivna je Zakonu o obveznim odnosima jer je devet sudaca spriječilo potrošače da dobiju svoj novac na temelju čl. 323., 1111. i 1115. Zakona o obveznim odnosima. Protivna je pravu EU-a jer Sud EU u svojim presudama C-118/17 i C-705/21 nedvojbeno upućuje da se puna restitucija mora omogućiti. Protivna je Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska", upozorila je udruga Franak.

"Arbitrarna je zbog toga što devet sudaca ne prihvaća vještačenja koja nedvojbeno govore o tomu da preplaćeni iznosi konverzijom nisu isplaćeni, a diskriminacijska je zbog toga što svaki potrošač koji jest konvertirao kredit i koji će dobiti samo zatezne kamate na kraju plaća 20 do 30 posto više za ukupnu otplatu kredita od potrošača koji nije konvertirao, ali je dobio puno obeštećenje", objašnjavaju iz Udruge.

Ističu i da su potrošači s konvertiranim kreditima dvostruko diskriminirani: "Osim u odnosu na potrošače koji nisu konvertirali CHF kredite oni su diskriminirani i u odnosu na potrošače koji su imali originalne eurokredite jer svi ti potrošači s eurokreditima imaju pravo na tužbe zbog nepoštenih kamata, dok potrošači s konvertiranim kreditima na to nemaju pravo, iako su nepoštene eurokamate korištene za izračun konverzije."

Idući korak - Ustavni sud

Iz udruge Franak su najavili da slijedi jest podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje.

Zahvalili su sucima Damiru Kontrecu, Jadranku Jugu, Draženu Jakovini i Josipu Turkalju na izdvojenim mišljenjima koja će, kažu, biti od velike pomoći na Ustavnom sudu svakom tko pošalje ustavnu tužbu kako bi ukinuo odluku Vrhovnog suda po svojem pojedinačnom predmetu.

Stoga su i izdvojili najvažnije detalje iz tih izdvojenih mišljenja: "Konverzijom nije došlo do uklanjanja posljedica korištenja ništetnih odredaba. Zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije niti bila utvrđena. Preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a to nije istina."

Zakonom se, navode dalje, "rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba. Neprihvatljiva je tvrdnja da je potrošač informirano prihvatio konverziju, upravo zbog toga jer nije imao saznanje o ništetnosti valutne klauzule CHF. Potrošači s konvertiranim kreditima odlukom su dovedeni u položaj nejednakosti u odnosu na potrošače koji nisu konvertirali kredite te imaju pravo na puno obeštećenje, što je protivno Ustavu i Konvenciji za ljudska prava."

Niti jednom odredbom zakona o konverziji, dodaju, nije regulirana preplata na temelju stjecanja bez osnove: "Vještakinja je izračunala da potrošač obračunom konverzije nije dobio preplaćene iznose te konkretnom odlukom vijeće nije prihvatilo nalaz vještakinje. Pitanje troškova nije riješeno pitanje, o tomu će se odlučivati tek naknadno. Dosadašnje odluke da svaka strana plaća svoj dio troška nisu održive. Banke će morati platiti najmanje 30 posto našeg troška po Zakonu o parničnom postupku, dok bi po pravu EU-a iz presude C-224/19 banke morale platiti potrošačima puni trošak postupka."

Što će pokazati ustavna kontrola?

Preostaje svakom tužitelju pojedinačno nakon završetka postupka na VSRH-u uputiti ustavnu tužbu protiv takve arbitrarne i diskriminacijske presude, a iz Udruge navode da Izdvojena mišljenja potvrđuju baš sve što je Udruga Franak govorila proteklih nekoliko godina, čime su i poruke Udruge dobile dodatnu vrijednost u izjavama vrhunskih pravnih stručnjak.

Očekuju da će Ustavni sud ukidati sve odluke donesene na temelju neustavne odluke Rev-457/2025: "Očekujemo da Ustavni sud na temelju postojećih ustavnih tužbi tijekom ove godine riješi to pitanj, i da ukine svaku odluku u skladu s odlukom Rev-457/2025 koja je nezakonita, protivna je pravu EU, protivna je Ustavu i Konvenciji za ljudska prava, arbitrarna je i diskriminacijska, a sve su to razlozi zbog kojih takve odluke ne mogu proći ustavnu kontrolu."