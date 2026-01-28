Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u više županija

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijska uprava zagrebačka, Policijska uprava krapinsko-zagorska i Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske te Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te korupcijska kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika odlučiti o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako doznajemo, uhićene USKOK i policija sumnjiče da su sudjelovali u prijevozu droge – 190 kilograma kokaina i 130 kilograma marihuane. Istraga je obuhvatila sedam fizičkih osoba i jednu pravnu, kao i policajca iz Krapine. Ovog posljednjeg se sumnjiči da je provjeravao registarske oznake za druge osumnjičene u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Sve ovo istražitelji su pronašli u aplikaciji Sky u razdoblju između 2020. i 2021. godine.