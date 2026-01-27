Tomašević se oglasio o odbačenoj Thompsonovoj prijavi: "To se neće dogoditi"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je u utorak USKOK-ovo odbacivanje kaznene prijave koju je podnio tim Marka Perkovića Thompsona zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert u Zagrebu.

Kaznenu prijavu doživio je kao metodu pritiska da promijeni svoju odluku ili da od nje odustane, što se, kaže gradonačelnik, nije i neće dogoditi.

"Što se tiče samog sadržaja kaznene prijave, nisam vidio nijednog neovisnog pravnog stručnjaka koji je tematizirao da naša odluka ili moja odluka ima obilježja kaznenog djela, tako da je u tom smislu sve jasno", poručio je zagrebački gradonačelnik.

USKOK je odbacio kaznenu prijavu koju je trgovačko društvo Infinite show podnijelo protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića i direktora Arene Zagreb zbog neudovoljavanja podzakupa dvorane za održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona za dan 28. prosinca 2025.

Tužiteljstvo navodi da je kaznena prijava odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela niti nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

U USKOK-u su dodali da je rješenjem o odbačaju kaznene prijave trgovačkom društvu Infinite show dana uputa o pravu na preuzimanje progona.