U Splitu je predstavljena javno-zdravstvena kampanja ''Budi mRAK, izbjegni rak!'', koja je okupila mnoge stručnjake i osobe iz javnog života, koji su ujedno i ambasadori kampanje.

Onkolog KBC-a Split, prof.dr Eduard Vrdoljak, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije prim. Željka Karin, vijećnik Gradske skupštine Splita doc. Joško Markić, Ljiljana Vukota iz Udruge „Sve za nju“, te Ana Gruica, Izabela Martinović, Petar Dragojević, Neda Makjanić Kunić, Sandra Ledenko poslali su, uz kampanju ''Budi mRAK, izbjegi rak!'', snažnu poruku javnosti o važnosti prevencije i brizi o vlastitom zdravlju.

''Svaki iskorak u borbi protiv zloćudnih bolesti je krucijalan. Na godinu se u Hrvatskoj oko 340 žena dijagnosticira rak vrata maternice. Kada bi procijepljenost bila kompletna, te bi žene bile spašene'', istaknuo je prof.dr. Eduard Vrdoljak.

Kampanju "Budi mRAK" osmislili su studenti medicine ujedinjeni u Međunarodnu udrugu CroMSIC, uz podršku HZJZ-a, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba te mnogih stručnjaka.

Udruga CroMSIC već duži niz godina provodi javnozdravstveno- edukativni projekt mRAK, kojem je cilj podizanje svijesti o dostupnim oblicima prevencije raka te važnosti pravovremenih pregleda kako bi se ova zloćudna bolest na vrijeme prepoznala i spriječila.

U okviru tog projekta, nastala je ovogodišnja kampanja „Budi mRAK!“, gdje su naglasak stavili na prevenciju bolesti uzrokovanih HPV infekcijom. Naime, više od desetljeća, u Hrvatskoj je dostupno cjepivo protiv HPV-a, no, na žalost, unatoč velikim naporima raznih stručnjaka iz zdravstvenog sustava, odaziv na cijepljenje je i dalje nezadovoljavajući.

Jedan od ključnih razloga je nedovoljna informiranost roditelja o cjepivu, jedinom takvom u svijetu. Naime, svaki drugi roditelj u Hrvatskoj ne zna da HPV može uzrokovati čak šest vrsta raka, dok svaki treći niti ne zna da postoji besplatno cjepivo za sve mlade do 25. godina do kraja ove godine. Zbog toga su odlučili pokrenuti kampanju, koju provode po cijeloj Hrvatskoj, na način da kroz zabavne i interaktivne radionice educiraju mlade o preventivnim mjerama 6 vrsta raka koje uzrokuje HPV. Do sada su educirali preko 3500 srednjoškolaca u 4 hrvatska grada.

''Studenti medicine Udruge CroMSIC, su po prvi puta u Gradu Splitu prezentirali ovu kampanju, kroz koju educiramo srednjoškolce diljem Hrvatske o prevenciji protiv HPV-a. Izrazito nas vesele podaci o procijepljenosti u splitsko- dalmatinskoj županiji, koje smo upravo saznali. Unutar godinu dana se povećala s 2 posto na 12 posto te se procjenjuje da će do kraja godine rasti i do 20 posto'', kaže Marko Gangur, lokalni dužnosnik za javno zdravstvo - Zagreb, Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC.

Hrvatska je jedna od sedam zemalja u svijetu koja je osigurala besplatno cjepivo protiv HPV-a i to za sve mlade do 25.godine do kraja ove kalendarske godine. Spriječiti HPV znači spriječiti još čak 6 vrsta raka koje ovaj opaki virus može uzrokovati.

Kampanja ''Budi mRAK'' provodi se na društvenim mrežama, putem Budi MRAK Facebook i Instagram stranice, kroz javna događanja, medije i terenske edukacije po školama diljem Hrvatske.