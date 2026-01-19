Tragičan kraj velike potrage u susjedstvu! Milicu (25) su pronašli uz autocestu, stigli su rezultati obdukcije

Potraga za nestalom djevojkom u Srbiji dobila je tragičan epilog.

Tijelo Milice Asanović (25) pronađeno je uz ogradu autoceste Niš-Leskovac u petak, tjedan dana nakon intenzivne potrage.

Prema rezultatima obdukcije, Milica je umrla prirodnom smrću. Obdukcija je obavljena po hitnom postupku te je utvrđeno da nema elemenata koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

"Na tijelu djevojke nema ozljeda koje bi se mogle dovesti u vezu s nastankom smrti. Sve upućuje na to da je preminula uslijed iscrpljenosti i hladnoće. Također, prema stanju tijela može se zaključiti da je smrt nastupila nedugo nakon što je prijavljen njezin nestanak", naveo je za Nova.rs izvor upoznat sa slučajem.

Njezina obitelj, kao i osobe koje su sudjelovale u potrazi, sumnjale su da je mogla pješice prijeći udaljenost od oko sedam kilometara do mjesta na kojem je pronađena, s obzirom na njezino zdravstveno stanje i slab vid te loše vremenske uvjete.

Potraga za nestalom Milicom u Srbiji Foto: Miljana Isailović/Nova.rs

Međutim, istraga nije potvrdila te sumnje, a snimke nadzornih kamera koje su zabilježile njezino kretanje nakon nestanka pokazale su da se kretala u smjeru područja gdje je njezino tijelo pronađeno sedam dana kasnije.

Milica je živjela u izuzetno teškim uvjetima s roditeljima i četvero braće i sestara u trošnoj kući bez osnovnih uvjeta za život.

Iako je imala 25 godina Milica je bila sitne tjelesne građe zbog razvojnih smetnji te izgledom podsjećala na dijete od desetak godina.

Obitelj se uzdržavala od povremenih poslova koje je obavljao njezin otac, a prema navodima rodbine Milica nije imala osobnu iskaznicu zbog čega nije mogla ostvariti pravo na socijalnu pomoć.

Na dan nestanka Milica je s ocem i bratom posjetila susjeda koji im je godinama pomagao. Otac i brat ranije su otišli, dok je Milica ostala kod njega na ručku. Policija ga je ispitala i oduzela mu mobitel zbog vještačenja, no istragom je utvrđeno da je govorio istinu kada je rekao da ju je ispratio do dvorišta te da je nakon toga više nije vidio.

Tijekom opsežne potrage u kojoj je sudjelovalo stotinjak policajaca, lovaca i mještana pretraženo je selo i okolica u radijusu od nekoliko kilometara, ali bez rezultata. Nitko nije pretpostavljao da je djevojka mogla sama prijeći sedam kilometara zbog čega je pronađena tek tjedan dana nakon nestanka.