VIDEO Nesvakidašnji prizori uznemirili ljude kod Čazme i u Zagrebu: "Majka je rekla da izađem iz kuće jer nešto takvo još nisam vidjela"

Mala stvorenja, koja će svakom promatraču isprva ostaviti simpatičan dojam, zabrinula su stanovnike Siščana, malog naselja nedaleko od Čazme.

Naime, riječ je o barskim nutrijama, koje se, kako nam tvrdi stanovnik spomenutog naselja, sve češće mogu vidjeti u njihovu kraju. Poslao nam je i nekoliko videa koji potvrđuju navedeno.

"Obično smo znali viđati do pet primjeraka, i to češće u noćnim satima. No, sada ih ima znatno više, dvadesetak, viđamo ih čak i po danu. A tko zna koliko ih još ima po skrovištima. Snimio sam mladunčad, no ima ih i jako velikih. Njihova majka, primjerice, bila je velika poput dabra. Mi živimo više na kraju sela, prema šumi, pa su češći i susreti s njima. Obično ne napadaju, ali kad su im klinci prišli, nasrnuli su na njih", kazao je te dodao:

"Nutrije se često kupaju u rijeci Česmi i obližnjim ribnjacima. Zasad nisam čuo da su učinile neku štetu, no pribojavamo se da će se početi masovno razmnožavati. A onda bi mogli stradati i usjevi, ulazit će u vrtove, štale... Voljeli bismo da nadležne institucije reagiraju, a nadam se samo da povećanje nutrija u posljednje vrijeme nije uzrokovano time da ih je netko pustio u prirodu."

I dok se žitelji Siščana, sela poznatog po brojnim rodama, pribojavaju masovnog razmnožavanja nutrija, zanimljivo da je jedan primjerak spomenute vrste ovog vikenda u večernjim satima iznenadio stanovnike zagrebačkog naselja Savica.

"Majka me pozvala rekavši da su se susjede uplašile jer je nešto crno hodalo po cesti, a sada je u vrtu. Dodala je da takvo nešto nikad nisam vidjela. Izašla sam iz kuće, a uz ogradu pored vrta bila je nutrija teška oko pet kilograma. Ubrzo je otišla dalje svojim putem. One obično traže biljni otpad, a ima ih u obližnjim jezerima", kazala je Zagrepčanka, koja nam je također poslala video nutrije.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) svrstala je barske nutrije na listu invazivnih stranih vrsta. Ističe se kako one uništavaju staništa i uzrokuju promjene u sastavu lokalnih biljnih zajednica.

Njezina prehrana rizomima i trstikom smanjuje biološku raznolikost biljaka i biljnog pokrivača, što dovodi do promjene brzine vodotoka, erozije obala i poplava. Posljedično dolazi do nestanka staništa za ptice, kukce, ali i ostale životinje. Čini i velike štete u poljoprivredi jer se hrani usjevima. Može negativno utjecati na obale rijeka kopanjem jazbina, a domaćin je i brojnim parazitima, od kojih neki mogu biti preneseni na ljude.

Nutrije mogu nastradati od prirodnih predatora poput sova, jastrebova, kuna, domaćih mačka i štuka, no oni ne mogu u potpunosti kontrolirati gustoću populacije.

Budući da i mali broj jedinki može brzo obnoviti populaciju, njihovo iskorjenjivanje nije lagan zadatak za javne ustanove i lovačke udruge koje kontroliraju postojeću populaciju nutrija.