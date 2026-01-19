U Hrvatskoj je nastava kod kuće moguća samo u iznimnim slučajevima: Evo kako funkcionira

Nastava u kući u Hrvatskoj je dozvoljena u nekim slučajevima.

No, ovaj pojam treba razlikovati od takozvanog homeschoolinga, ondosno obrazovanja kod kuće, u kojem ulogu učitelja preuzima roditelj. Oblik obrazovanja djece kod kuće tema je o kojoj se u Hrvatskoj sve češće govori, a izaziva i velike podjele. No ove rasprave zasad ostaju na teoretskoj osnovi jer homeschooling ili školovanje kod kuće u Hrvatskoj nije dozvoljeno.

Strani državljani u Republici Hrvatskoj čije matične zemlje imaju zakonski okvir za školovanje kod kuće mogu to činiti i u Hrvatskoj.

Nastava u kući i zdravstvenoj ustanovi

U Hrvatskoj je školovanje kod kuće moguće samo u iznimnim slučajevima koji su zdravstvene prirode i tada to odobrava nadležno ministarstvo.

Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu polaziti nastavu, škola, uz odobrenje Ministarstva, organizira nastavu u kući, odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na dužem liječenju. Djetetu se tako omogućava polaganje predmetnog ili razrednog ispita.

Nastava se može provoditi u obliku nastave na daljinu (virtualna nastava), korištenjem sredstava elektroničke komunikacije. Škola u okviru raspoloživih sredstava osigurava učenicima odgovarajuća pomagala za provođenje nastave na daljinu.



"Ako vaše dijete zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne može polaziti nastavu ili se nakon povratka s liječenja dulje oporavlja kod kuće, škola će organizirati nastavu u vašem domu. Dovoljno je da školi koju pohađa vaše dijete podnesete zahtjev i priložite cjelokupnu medicinsku dokumentaciju", objasnili su iz Ministarstva.

Održavanje nastave u kući

Za djecu od petoga razreda naviše, predmetnu nastavu izvode uglavnom učitelji koji su ih poučavali dok su bili polaznici osnovne škole. Ako je dijete u nižim razredima osnovne škole, za održavanje nastave najčešće se zapošljava novi učitelj. On će raditi samo s tim djetetom, a nastava se u tom slučaju ostvaruje s manjim brojem sati od propisanog.

Nastava u zdravstvenoj ustanovi

Za učenike, koji su na duljem bolničkom liječenju, zdravstvena ustanova organizira osnovnoškolski odgoj i obrazovanje prema redovitim ili posebnim uvjetima, a rad s takvim učenicima provode ustanova u kojoj je učenik smješten i najbliža osnovna škola. Taj oblik nastave višestruko je opravdan.



Djeca se osjećaju ugodnije kada bolničko okruženje postaje školsko okruženje, ne gube kontinuitet rada i učenja. Rade u manjim skupinama, često nadoknade propuštene sadržaje, a pritom ne izostaju s nastave i ne moraju nakon povratka u školu polagati predmetne ili razredne ispite.

